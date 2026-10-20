Wuling Eksion Punya Mode Berkendara yang Bisa Diatur Sendiri, Begini Cara Kerjanya

Jejeran Wuling Eksion di Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng). (Ilham Safutra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wuling Eksion menawarkan pengalaman berkendara yang lebih personal melalui fitur Personalized Mode. Fitur ini memungkinkan pengemudi menyesuaikan respons tenaga dan intensitas pemulihan energi sesuai preferensi serta kondisi perjalanan.
Berbeda dari mode berkendara standar seperti Eco, Normal, dan Sport, Personalized Mode memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menentukan karakter berkendara melalui dua pengaturan utama, yakni Power Response dan Energy Recovery Level.
Fitur tersebut dapat diakses melalui layar kontrol berukuran 12,8 inci. Pengemudi cukup memilih ikon kendaraan atau menu Mobil, masuk ke bagian Driving, kemudian memilih opsi Custom.
Bisa Atur Respon Tenaga
Melalui pengaturan Power Response, pengemudi dapat menentukan tingkat respons kendaraan saat berakselerasi. Persentase yang lebih tinggi membuat respons akselerasi terasa lebih agresif.
Sebaliknya, pengaturan dengan persentase lebih rendah menghasilkan respons tenaga yang lebih halus.
Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan karakter kendaraan dengan kebutuhan perjalanan, baik saat berkendara di perkotaan maupun ketika membutuhkan respons akselerasi yang lebih spontan.
Konsumen bisa dengan mudah memilih drive mode Personalized (Persl) sesuai selera dengan cara berikut:
Selain respon tenaga, mode Personalized juga menyediakan pengaturan Energy Recovery Level. Parameter ini berfungsi untuk menyesuaikan intensitas pemulihan energi melalui sistem regenerative braking.
Ketika persentasenya ditingkatkan, efek pengereman regeneratif menjadi lebih kuat. Sebaliknya, persentase yang lebih rendah mengurangi intensitas pemulihan energi saat kendaraan melambat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022