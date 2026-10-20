Wuling Eksion Punya Mode Berkendara yang Bisa Diatur Sendiri, Begini Cara Kerjanya

JawaPos.com - Wuling Eksion menawarkan pengalaman berkendara yang lebih personal melalui fitur Personalized Mode. Fitur ini memungkinkan pengemudi menyesuaikan respons tenaga dan intensitas pemulihan energi sesuai preferensi serta kondisi perjalanan.

Berbeda dari mode berkendara standar seperti Eco, Normal, dan Sport, Personalized Mode memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menentukan karakter berkendara melalui dua pengaturan utama, yakni Power Response dan Energy Recovery Level.

Fitur tersebut dapat diakses melalui layar kontrol berukuran 12,8 inci. Pengemudi cukup memilih ikon kendaraan atau menu Mobil, masuk ke bagian Driving, kemudian memilih opsi Custom.

Bisa Atur Respon Tenaga

Melalui pengaturan Power Response, pengemudi dapat menentukan tingkat respons kendaraan saat berakselerasi. Persentase yang lebih tinggi membuat respons akselerasi terasa lebih agresif.

Sebaliknya, pengaturan dengan persentase lebih rendah menghasilkan respons tenaga yang lebih halus.

Tampilan layar pengaturan di mobil Wuling Eksion. (Dony/JawaPos.com)

Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan karakter kendaraan dengan kebutuhan perjalanan, baik saat berkendara di perkotaan maupun ketika membutuhkan respons akselerasi yang lebih spontan.

Konsumen bisa dengan mudah memilih drive mode Personalized (Persl) sesuai selera dengan cara berikut:

Menu Awal pada screen / layar kontrol

Pilih gambar mobil di pojok kiri bawah

Pilih menu mode mengemudi

Lalu pilih yang kiri atas; custom Intensitas Regenerative Braking Bisa Disesuaikan Selain respon tenaga, mode Personalized juga menyediakan pengaturan Energy Recovery Level. Parameter ini berfungsi untuk menyesuaikan intensitas pemulihan energi melalui sistem regenerative braking.