Jajal Wuling Eksion PHEV Jakarta–Yogyakarta, Irit dan Nyaman di Berbagai Medan

Wuling Eksion dalam media drive dari Jakarta ke Jogjakarta pada Rabu (3/6/2026) hingga Jumat (5/6/2026). (Wuling Motors)
JawaPos.com - Wuling Motors menguji kemampuan Wuling Eksion PHEV melalui kegiatan Exploring Family Journeys dengan rute Jakarta–Purwokerto–Wonosobo–Yogyakarta pada 3–5 Juni 2026.
Perjalanan sejauh lebih dari 550 kilometer itu dirancang untuk mensimulasikan penggunaan kendaraan keluarga di berbagai kondisi jalan.
“Dengan dukungan berbagai mode berkendara dan pengaturan energi, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga listrik maupun mesin bensin sesuai kebutuhan perjalanan,” kata Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko.
Sebanyak delapan unit Eksion melintasi ruas tol, jalan perkotaan, jalur nasional, hingga kawasan pegunungan. Setiap kendaraan diisi empat orang peserta beserta barang bawaan untuk menggambarkan kondisi perjalanan jarak jauh yang umum dilakukan keluarga Indonesia.
Dari sisi kenyamanan, Eksion menawarkan kabin yang tetap nyaman selama perjalanan panjang, termasuk saat menghadapi kepadatan lalu lintas. Pengguna juga dapat memilih mode berkendara Eco, Normal, dan Sport, serta pengaturan energi EV Max, EV First, Hybrid, dan Fuel Priority.
Eksion PHEV menggabungkan mesin bensin 1.500 cc dengan motor listrik bertenaga 145 kW, baterai berkapasitas 20,5 kWh, dan Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Sistem tersebut memungkinkan kendaraan menyesuaikan sumber tenaga secara otomatis sesuai kebutuhan perjalanan.
Etape menuju Wonosobo menjadi salah satu pengujian paling menantang karena menghadirkan tanjakan panjang dan perubahan elevasi yang cukup ekstrem. Pada kondisi tersebut, sistem hybrid mampu menjaga performa kendaraan saat membutuhkan tenaga tambahan.
Selama perjalanan, seluruh peserta menggunakan Eksion PHEV tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang menjadi salah satu keunggulan kendaraan berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).
Saat dikemudikan dari Wonosobo menuju Yogyakarta, performa kendaraan terasa cukup responsif dalam menghadapi tanjakan. Namun, terdapat catatan pada fitur lane keeping assist yang beberapa kali tidak memberikan peringatan saat kendaraan melintasi marka putus-putus meski kondisi marka terlihat jelas.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?