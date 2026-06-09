Jajal Wuling Eksion PHEV Jakarta–Yogyakarta, Irit dan Nyaman di Berbagai Medan





JawaPos.com - Wuling Motors menguji kemampuan Wuling Eksion PHEV melalui kegiatan Exploring Family Journeys dengan rute Jakarta–Purwokerto–Wonosobo–Yogyakarta pada 3–5 Juni 2026.

Perjalanan sejauh lebih dari 550 kilometer itu dirancang untuk mensimulasikan penggunaan kendaraan keluarga di berbagai kondisi jalan.

“Dengan dukungan berbagai mode berkendara dan pengaturan energi, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan tenaga listrik maupun mesin bensin sesuai kebutuhan perjalanan,” kata Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko.

Sebanyak delapan unit Eksion melintasi ruas tol, jalan perkotaan, jalur nasional, hingga kawasan pegunungan. Setiap kendaraan diisi empat orang peserta beserta barang bawaan untuk menggambarkan kondisi perjalanan jarak jauh yang umum dilakukan keluarga Indonesia.

Dari sisi kenyamanan, Eksion menawarkan kabin yang tetap nyaman selama perjalanan panjang, termasuk saat menghadapi kepadatan lalu lintas. Pengguna juga dapat memilih mode berkendara Eco, Normal, dan Sport, serta pengaturan energi EV Max, EV First, Hybrid, dan Fuel Priority.

Eksion PHEV menggabungkan mesin bensin 1.500 cc dengan motor listrik bertenaga 145 kW, baterai berkapasitas 20,5 kWh, dan Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Sistem tersebut memungkinkan kendaraan menyesuaikan sumber tenaga secara otomatis sesuai kebutuhan perjalanan.

Etape menuju Wonosobo menjadi salah satu pengujian paling menantang karena menghadirkan tanjakan panjang dan perubahan elevasi yang cukup ekstrem. Pada kondisi tersebut, sistem hybrid mampu menjaga performa kendaraan saat membutuhkan tenaga tambahan.

Selama perjalanan, seluruh peserta menggunakan Eksion PHEV tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang menjadi salah satu keunggulan kendaraan berteknologi plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).