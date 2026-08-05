Wuling Hadirkan Darion EV dan Eksion EV di GIIAS 2026 Tawarkan Kenyamanan untuk Keluarga

JawaPos.com - Wuling Darion EV dan Wuling Eksion EV menjadi daya tarik di GIIAS 2026 sebagai dua mobil listrik 7-seater terbaru yang menyasar kebutuhan keluarga Indonesia.



Tidak hanya mengandalkan kabin yang luas, kedua model ini juga dibekali teknologi Magic Battery, ADAS, Ling OS, serta garansi seumur hidup untuk komponen utama kendaraan listrik, menjadikannya salah satu pilihan paling menarik di segmen EV keluarga.



Kedua model ini menjadi pilihan baru di segmen mobil listrik 7-seater yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia akan kendaraan yang nyaman, aman, sekaligus ramah lingkungan.



Berbeda dari lini EV Wuling sebelumnya yang bermain di segmen kendaraan kompak, Darion EV dan Eksion EV hadir dengan dimensi lebih besar, kabin tiga baris yang lapang, serta teknologi modern yang mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.



Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengatakan kebutuhan kendaraan listrik berkapasitas tujuh penumpang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat.

Wuling Eksion mobil 7 penumpang yang menjadi salah satu magnet di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

“Kami melihat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik berkapasitas tujuh penumpang terus berkembang, seiring dengan semakin beragamnya aktivitas dan gaya hidup keluarga masa kini. Melalui Darion EV dan Eksion EV, Wuling menghadirkan dua pilihan kendaraan listrik 7-seater dengan karakter yang berbeda, baik dalam format MPV maupun SUV, sehingga konsumen dapat memilih solusi mobilitas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Danang Wiratmoko, Product Communication Manager Wuling Motors.

Darion EV, MPV Listrik yang Mengutamakan Kenyamanan Keluarga Sebagai MPV listrik, Wuling Darion EV dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang.



Salah satu fitur unggulannya adalah AutoComfort Sliding Door atau pintu geser elektrik yang memudahkan akses keluar masuk kabin, terutama saat parkir di ruang sempit atau ketika membawa anak kecil maupun orang tua.



Kabin tiga barisnya mampu menampung hingga tujuh penumpang dengan ruang kepala dan ruang kaki yang lega. Tata letak kursi yang fleksibel juga memudahkan pengaturan ruang bagasi sesuai kebutuhan, baik untuk membawa koper, stroller, maupun perlengkapan perjalanan keluarga.

Wuling Darion EV salah satu pilihan mobil keluarga. (Dony/JawaPos.com)

Untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, Darion EV juga dibekali panoramic sunroof, electric seat, ventilated seat, wireless charger, ambient light, serta head unit berlayar besar yang terintegrasi dengan berbagai fitur hiburan dan konektivitas.

Eksion EV Siap Menemani Mobilitas dan Petualangan Bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV, Wuling Eksion EV menawarkan desain lebih gagah dengan kabin luas dan konfigurasi tujuh penumpang.



Model ini dirancang untuk keluarga yang aktif beraktivitas maupun gemar melakukan perjalanan keluar kota. Fleksibilitas kursi memungkinkan ruang bagasi diperbesar saat dibutuhkan, sementara posisi duduk yang tinggi memberikan visibilitas lebih baik bagi pengemudi.



Eksion EV juga dibekali berbagai fitur premium seperti panoramic sunroof, electric tailgate, power seat, wireless smartphone charging, multi-zone climate control, serta sistem audio premium yang membuat perjalanan semakin nyaman.

Teknologi EV Generasi Terbaru Baik Darion EV maupun Eksion EV menggunakan Wonder Flexible Modular System (WFMS) sebagai platform kendaraan listrik Wuling. Platform ini dipadukan dengan Magic Battery Pro yang dirancang untuk meningkatkan keamanan baterai, efisiensi energi, serta daya tahan penggunaan dalam jangka panjang.



Kedua model juga mengusung Ling OS, sistem operasi pintar yang mendukung MyWuling+, serta perintah suara berbahasa Indonesia dan Inggris untuk mengoperasikan berbagai fungsi kendaraan secara lebih praktis.

ADAS Lengkap untuk Meningkatkan Keselamatan Dari sisi keselamatan, Wuling melengkapi Darion EV dan Eksion EV dengan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang membantu pengemudi dalam berbagai kondisi jalan.



Teknologi tersebut meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Keep Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Traffic Sign Recognition (TSR), serta Intelligent High Beam untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.



Selain itu tersedia pula enam airbag, Electronic Stability Control (ESC), Hill Hold Control, Auto Vehicle Hold, kamera 360 derajat, sensor parkir depan-belakang, serta rangka bodi berstandar keselamatan tinggi untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang.