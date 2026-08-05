Wuling Hadirkan Darion EV dan Eksion EV di GIIAS 2026 Tawarkan Kenyamanan untuk Keluarga

Interior mobil 7 penumpang Wuling Eksion menjadi mobil keluarga yang mendukung berbagai aktivitas. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wuling Darion EV dan Wuling Eksion EV menjadi daya tarik di GIIAS 2026 sebagai dua mobil listrik 7-seater terbaru yang menyasar kebutuhan keluarga Indonesia.
Tidak hanya mengandalkan kabin yang luas, kedua model ini juga dibekali teknologi Magic Battery, ADAS, Ling OS, serta garansi seumur hidup untuk komponen utama kendaraan listrik, menjadikannya salah satu pilihan paling menarik di segmen EV keluarga.
Kedua model ini menjadi pilihan baru di segmen mobil listrik 7-seater yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia akan kendaraan yang nyaman, aman, sekaligus ramah lingkungan.
Berbeda dari lini EV Wuling sebelumnya yang bermain di segmen kendaraan kompak, Darion EV dan Eksion EV hadir dengan dimensi lebih besar, kabin tiga baris yang lapang, serta teknologi modern yang mendukung mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengatakan kebutuhan kendaraan listrik berkapasitas tujuh penumpang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat.
“Kami melihat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik berkapasitas tujuh penumpang terus berkembang, seiring dengan semakin beragamnya aktivitas dan gaya hidup keluarga masa kini. Melalui Darion EV dan Eksion EV, Wuling menghadirkan dua pilihan kendaraan listrik 7-seater dengan karakter yang berbeda, baik dalam format MPV maupun SUV, sehingga konsumen dapat memilih solusi mobilitas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Danang Wiratmoko, Product Communication Manager Wuling Motors.
Sebagai MPV listrik, Wuling Darion EV dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang.
Salah satu fitur unggulannya adalah AutoComfort Sliding Door atau pintu geser elektrik yang memudahkan akses keluar masuk kabin, terutama saat parkir di ruang sempit atau ketika membawa anak kecil maupun orang tua.
Kabin tiga barisnya mampu menampung hingga tujuh penumpang dengan ruang kepala dan ruang kaki yang lega. Tata letak kursi yang fleksibel juga memudahkan pengaturan ruang bagasi sesuai kebutuhan, baik untuk membawa koper, stroller, maupun perlengkapan perjalanan keluarga.
Untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan, Darion EV juga dibekali panoramic sunroof, electric seat, ventilated seat, wireless charger, ambient light, serta head unit berlayar besar yang terintegrasi dengan berbagai fitur hiburan dan konektivitas.
Bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV, Wuling Eksion EV menawarkan desain lebih gagah dengan kabin luas dan konfigurasi tujuh penumpang.
Model ini dirancang untuk keluarga yang aktif beraktivitas maupun gemar melakukan perjalanan keluar kota. Fleksibilitas kursi memungkinkan ruang bagasi diperbesar saat dibutuhkan, sementara posisi duduk yang tinggi memberikan visibilitas lebih baik bagi pengemudi.
Eksion EV juga dibekali berbagai fitur premium seperti panoramic sunroof, electric tailgate, power seat, wireless smartphone charging, multi-zone climate control, serta sistem audio premium yang membuat perjalanan semakin nyaman.
Baik Darion EV maupun Eksion EV menggunakan Wonder Flexible Modular System (WFMS) sebagai platform kendaraan listrik Wuling. Platform ini dipadukan dengan Magic Battery Pro yang dirancang untuk meningkatkan keamanan baterai, efisiensi energi, serta daya tahan penggunaan dalam jangka panjang.
Kedua model juga mengusung Ling OS, sistem operasi pintar yang mendukung MyWuling+, serta perintah suara berbahasa Indonesia dan Inggris untuk mengoperasikan berbagai fungsi kendaraan secara lebih praktis.
Dari sisi keselamatan, Wuling melengkapi Darion EV dan Eksion EV dengan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang membantu pengemudi dalam berbagai kondisi jalan.
Teknologi tersebut meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB), Lane Keep Assist (LKA), Lane Departure Warning (LDW), Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Traffic Sign Recognition (TSR), serta Intelligent High Beam untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.
Selain itu tersedia pula enam airbag, Electronic Stability Control (ESC), Hill Hold Control, Auto Vehicle Hold, kamera 360 derajat, sensor parkir depan-belakang, serta rangka bodi berstandar keselamatan tinggi untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kendaraan listrik, Wuling memberikan garansi seumur hidup untuk komponen utama EV yang meliputi baterai tegangan tinggi, motor penggerak, dan motor control unit.
Program ini menjadi nilai tambah bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa perlu khawatir terhadap biaya kepemilikan jangka panjang.
Dengan hadirnya Darion EV dan Eksion EV, Wuling semakin memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik Indonesia. Keduanya menawarkan karakter berbeda, namun memiliki kesamaan berupa kabin luas, kapasitas tujuh penumpang, teknologi pintar, fitur keselamatan yang lengkap, serta kenyamanan premium yang sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini.
Bagi pengunjung GIIAS 2026 yang sedang mencari mobil listrik keluarga 7-seater, kedua model ini menjadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan karena memadukan efisiensi kendaraan listrik dengan kenyamanan dan fitur yang umumnya hanya ditemui pada kendaraan di kelas yang lebih tinggi.
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