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Nanda Prayoga
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.18 WIB

100 Unit MG ZS Hybrid+ Diserahkan ke Konsumen, Ini Spesifikasi dan Harganya

Sebanyak 100 unit MG ZS Hybrid+ resmi diserahkan kepada konsumen pada Sabtu (17/10). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Sebanyak 100 unit MG ZS Hybrid+ resmi diserahkan kepada konsumen pada Sabtu (17/10). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Morris Garages (MG) Motor Indonesia menyerahkan secara simbolis 100 unit MG ZS Hybrid+ kepada konsumen melalui acara MG ZS Hybrid+ Handover Celebration pada Sabtu (17/10).

Penyerahan tersebut menandai dimulainya distribusi kendaraan dari batch produksi pertama setelah model itu mulai diproduksi pada September 2026.

“Hari ini merupakan momen spesial karena kami menyambut para pemilik MG ZS Hybrid+ ke dalam keluarga besar MG. Komitmen kami tidak berhenti pada serah terima kendaraan, tetapi akan terus berlanjut melalui dukungan layanan purnajual bagi setiap pelanggan,” ujar Jason Huang, CEO MG Motor Indonesia di Jakarta.

Diluncurkan di Indonesia pada Juli 2026, MG ZS Hybrid+ menjadi bagian dari upaya MG memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif nasional.

Mobil tersebut mengandalkan teknologi Hybrid+ generasi terbaru yang memadukan mesin bensin, motor listrik, dan transmisi 3-speed Dedicated Hybrid Transmission.

Perpaduan komponen itu dirancang untuk mendukung efisiensi bahan bakar, menghasilkan akselerasi responsif, serta memberikan pengalaman berkendara yang halus.

Dari sisi keselamatan, MG ZS Hybrid+ dilengkapi 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dan tujuh airbag. Model tersebut juga telah meraih peringkat keselamatan bintang lima dari ANCAP.

Sementara itu, kabin yang lapang dan ruang penyimpanan fungsional disiapkan untuk menunjang kebutuhan pengemudi maupun penumpang.

MG masih menawarkan harga khusus bagi 1.000 konsumen pertama yang ingin memiliki MG ZS Hybrid+.

Untuk varian Ignite, mobil tersebut dibanderol Rp 299.900.000, sedangkan varian Magnify dipasarkan dengan harga Rp 329.900.000. Kedua harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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