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Nanda Prayoga
Jumat, 25 September 2026 | 00.10 WIB

MG ZS Hybrid+ Meluncur di Jawa Timur, SUV Hybrid Bertenaga 214 PS

MG ZS Hybrid+ dirilis di Jawa Timur. (Dok. MG) - Image

MG ZS Hybrid+ dirilis di Jawa Timur. (Dok. MG)

JawaPos.com – Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam pasar otomotif nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan kendaraan di Jawa Timur mencapai 25.228 unit per April tahun ini. Angka itu jika dipersentase sekitar 9,1 persen terhadap penjualan kendaraan secara nasional.

Fakta tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Morris Garages (MG) Motor Indonesia memperluas jangkauan kendaraan elektrifikasinya ke Jawa Timur. Setelah mendapat respons positif melalui MGS5 EV, MG membawa MG ZS Hybrid+ ke Surabaya dan Malang. Seri ini diharapkan jadi pilihan baru bagi konsumen yang ingin beralih ke teknologi elektrifikasi tanpa meninggalkan fleksibilitas mesin bensin.

“Dengan hadirnya MG ZS Hybrid+ di Surabaya dan Malang, kami berharap dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen untuk menemukan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Jason Huang Chief Executive Officer MG Motor Indonesia dalam keterangannya Kamis (24/9).

MG ZS Hybrid+ yang berjenis SUV ini menyasar kebutuhan mobilitas yang beragam, Mulai dari penggunaan harian di perkotaan hingga perjalanan antarkota. MG ZS Hybrid+ mengusung konsep “Outclass The Mainstream”. Yaitu menggabungkan aspek efisiensi dan performa, gaya dan kepraktisan, serta kenyamanan berkendara dan kebutuhan keluarga.

Jantung penggeraknya menggunakan sistem Hybrid+ yang terdiri dari mesin hibrid 1,5 liter, motor listrik berdaya tinggi, serta 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission. Sistem tersebut bekerja bersama Intelligent Propulsion System yang menyesuaikan penggunaan sumber tenaga berdasarkan kondisi berkendara.

Kombinasi sistem tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum gabungan hingga 214 PS. MG mengklaim konfigurasi ini dirancang untuk menghadirkan perpaduan performa dan efisiensi, baik saat digunakan di dalam kota maupun untuk perjalanan jarak lebih jauh.

Teknologi hibrid juga memberikan alternatif bagi konsumen yang belum ingin sepenuhnya beralih ke mobil listrik berbasis baterai. MG ZS Hybrid+ tetap menggunakan mesin bensin sebagai bagian dari sistem penggeraknya, sehingga menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan sehari-hari sekaligus menghadirkan teknologi elektrifikasi.

Dari sisi kepraktisan, MG ZS Hybrid+ menawarkan kabin yang dirancang untuk menunjang aktivitas harian dan perjalanan keluarga. Interiornya menggunakan high-quality material dengan pendekatan sporty vibes dan human-centered design.

Editor: Diar Candra
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