SUV Hybrid Baru MG ZS Hybrid+ Resmi Hadir di Bandung, Harga Bikin Penasaran

JawaPos.com – MG ZS Hybrid+ resmi hadir di Bandung. SUV hybrid terbaru dari Morris Garages (MG) Motor Indonesia ini menjadi pembuka rangkaian peluncuran regional MG di berbagai kota di Indonesia.

Bekerja sama dengan Andalan Group, MG menghadirkan MG ZS Hybrid+ untuk masyarakat Bandung dan sekitarnya dengan harga peluncuran mulai Rp299.900.000 on the road (OTR) Bandung.

Mengusung konsep “Outclass The Mainstream”, yang memadukan desain, kenyamanan keluarga, performa, serta efisiensi dalam satu SUV.

Model ini menyasar konsumen yang membutuhkan mobil untuk aktivitas harian, tetapi tetap menginginkan performa responsif dan teknologi modern.

“Bandung menjadi kota pembuka dari rangkaian regional launch MG ZS Hybrid+ di Indonesia. Melalui kehadiran ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Bandung untuk mengenal dan merasakan secara langsung teknologi Hybrid+,” ujar Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia.

Andalkan Teknologi Hybrid+ 214 PS

Sektor performa menjadi salah satu daya tarik MG ZS Hybrid+. SUV ini menggabungkan mesin hybrid 1,5 liter, motor listrik berdaya tinggi, serta 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission.

Sistem tersebut bekerja bersama Intelligent Propulsion System yang mengatur kombinasi tenaga sesuai kondisi berkendara. Hasilnya, mobil ini memiliki combined maximum power hingga 214 PS.

Selain bertenaga, teknologi Hybrid+ dirancang untuk memberikan efisiensi penggunaan energi. MG mengklaim konsumsi bahan bakar SUV hybrid ini dapat mencapai 27,7 km per liter.