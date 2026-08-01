Kupas Tuntas Teknologi MG ZS Hybrid+, SUV Hybrid yang Andalkan Efisiensi Tanpa Korbankan Performa

MG ZS Hybrid+ menawarkan teknologi Hybrid+ yang menggabungkan efisiensi, performa, dan kenyamanan tanpa perlu pengisian daya eksternal.
JawaPos.com - Usai meluncurkan MG ZS Hybrid+ pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Morris Garages (MG) Indonesia menggelar sesi MG ZS Hybrid+ Technological Deep Dive untuk menjelaskan lebih jauh konsep pengembangan sekaligus teknologi Hybrid+ yang menjadi andalan SUV hybrid terbarunya.
Mengusung tema "Outclass the Mainstream", kendaraan ini dirancang untuk memadukan desain modern, kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, efisiensi, dan performa dalam satu paket.
MG membangun karakter MG ZS Hybrid+ melalui tiga pilar utama. Distinctive Pride menitikberatkan pada desain dan pengalaman berkendara yang berkelas, Thoughtful Care mengedepankan kenyamanan, kepraktisan, serta perlindungan bagi seluruh penumpang, sedangkan Complete Reward menghadirkan perpaduan performa dan efisiensi melalui teknologi Hybrid+.
"MG ZS Hybrid+ hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan lebih dari sebuah SUV hybrid. Kami memadukan efisiensi Hybrid+ Technology dengan performa yang responsif, desain yang modern, serta kenyamanan dan perlindungan yang dibutuhkan keluarga. Melalui semangat ‘Outclass the Mainstream’, MG ZS Hybrid+ menawarkan paket yang lebih lengkap dan memberikan value lebih untuk mendukung kebutuhan mobilitas konsumen sehari-hari,” ujar Eko Fachruroji, Head of Product MG Motor Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (30/7).
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Distinctive Pride: Desain Modern yang Meningkatkan Pengalaman Berkendara
Melalui pilar Distinctive Pride, MG menghadirkan peningkatan dari sisi desain sekaligus kualitas pengalaman di balik kemudi. Dengan dimensi panjang 4.430 mm, lebar 1.818 mm, dan tinggi 1.502 mm, MG ZS Hybrid+ tampil sebagai SUV berproporsi ideal yang mengusung karakter desain Eropa. Wheelbase yang panjang dipadukan dengan garis bodi yang mengalir memberikan tampilan yang tegas sekaligus elegan.
Karakter tersebut semakin diperkuat lewat penggunaan robust grille, lampu depan bergaya Hunter Eyes, serta pelek two-tone berukuran 18 inci yang memberikan kesan premium.
Di dalam kabin, MG menerapkan pendekatan human-centered design melalui penggunaan material berkualitas yang dipadukan dengan panel instrumen digital berukuran 7 inci dan layar infotainment 12,3 inci. Suasana sporty juga dihadirkan melalui Double Flat Steering Wheel dan Jet-Wing Inspired Electronic Shifter yang mempertegas nuansa modern di dalam kabin.
Thoughtful Care: Dirancang untuk Mendukung Mobilitas Keluarga
MG ZS Hybrid+ juga dikembangkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Konsep ini diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu ruang kabin, kenyamanan, dan perlindungan.
Pada aspek Care in Space, SUV hybrid ini menawarkan kapasitas bagasi yang dapat disesuaikan mulai dari 443 liter hingga 1.457 liter sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan perjalanan keluarga. Selain itu, tersedia lebih dari 30 ruang penyimpanan di berbagai bagian kabin untuk menunjang kepraktisan selama berkendara.
Sementara melalui Care in Comfort, MG menyematkan sejumlah fitur yang mendukung kenyamanan penggunaan harian, seperti Integrated Braking System (IBS) untuk menghasilkan pengereman yang lebih halus serta Power Tailgate yang memudahkan akses ke area bagasi. Tingkat kebisingan kabin juga ditekan hingga sekitar 60 dB saat kendaraan melaju pada kecepatan 60 km/jam sehingga perjalanan terasa lebih nyaman.
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