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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Isuzu Tebar Keuntungan, Strategi Genjot Penjualan Oktober 2026

Isuzu Traga saat dicoba di area tes drive GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Isuzu Traga saat dicoba di area tes drive GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menyiapkan strategi untuk mendorong penjualan kendaraan niaga melalui program Isuzu Festival 2026 yang berlangsung sepanjang Oktober.

Program ini menawarkan cashback hingga Rp 4 juta untuk sejumlah model, mulai dari Isuzu TRAGA, ELF, hingga GIGA.

Mengusung tema Partner Terpercaya, Kini Hingga Nanti, program tersebut menjadi upaya Isuzu menjaga minat konsumen sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan, terutama pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan untuk menunjang operasional bisnis.

Division Head of Business Strategy PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan solusi sesuai kebutuhan pelanggan.

"Kami ingin terus hadir sebagai partner terpercaya yang memahami kebutuhan bisnis pelanggan, menyediakan solusi yang relevan, serta memberikan dukungan berkelanjutan agar kendaraan Isuzu dapat mendukung produktivitas usaha mereka," ujar Rian dalam keterangan resmi, Sabtu (17/10).

Keuntungan Pembelian TRAGA, ELF, dan GIGA

Melalui Isuzu Festival 2026, pelanggan berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 2 juta untuk Isuzu TRAGA, Rp 3 juta untuk Isuzu ELF, dan Rp 4 juta untuk Isuzu GIGA.

Selain insentif pembelian, Isuzu juga menawarkan tambahan cashback dan layanan purnajual gratis sesuai ketentuan program.

Strategi ini menggabungkan promosi penjualan dengan dukungan purnajual untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen. 

Bagi pelaku usaha, faktor harga pembelian, biaya operasional, dan perawatan kendaraan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan armada.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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