Bukan Cuma Pikap, Isuzu Traga Kini Bisa Disulap Jadi Bus Penumpang, Ini Keunggulannya

JawaPos.com - Ketika mendengar nama Isuzu Traga, sebagian besar masyarakat mungkin langsung membayangkan kendaraan pikap atau box untuk kebutuhan distribusi barang. Namun kini Isuzu Traga memiliki kemampuan yang lebih luas.

Melalui varian chassis bus, kendaraan niaga ringan ini dapat diubah menjadi bus penumpang dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien berkat sejumlah penyesuaian yang telah dilakukan sejak dari pabrikan.

Isuzu Traga Tak Lagi Sekadar Kendaraan Angkut Barang Selama ini Isuzu Traga dikenal sebagai salah satu kendaraan niaga andalan untuk berbagai kebutuhan usaha. Mulai dari pikap terbuka, box, blind van, hingga kendaraan pendingin, semuanya dapat menggunakan basis Isuzu Traga.

Namun seiring meningkatnya kebutuhan transportasi penumpang di berbagai daerah, Isuzu menghadirkan Traga Chassis Bus yang dirancang khusus untuk aplikasi kendaraan penumpang.

Kehadiran model ini memberikan pilihan baru bagi pelaku usaha transportasi, operator shuttle, angkutan wisata, hingga kendaraan antar jemput.

Berbeda dengan chassis standar yang harus mengalami banyak penyesuaian saat proses karoseri, Isuzu Traga Chassis Bus sudah mendapatkan berbagai modifikasi sejak awal sehingga lebih siap untuk dibangun menjadi kendaraan penumpang.

Dirancang Khusus untuk Kebutuhan Bus Penumpang

Salah satu keunggulan utama Isuzu Traga Chassis Bus adalah berbagai penyesuaian teknis yang dibuat untuk memudahkan proses pembangunan bodi bus sekaligus meningkatkan kenyamanan penumpang.

Setidaknya terdapat enam perubahan utama yang membedakannya dari chassis biasa.