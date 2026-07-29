Bukan Sekadar Truk, Kendaraan Niaga Kini Bisa Jadi Campervan hingga Salon Berjalan di GIIAS 2026

Jajaran petinggi Isuzu sedang berfoto di depan Traga yang disulap menjadi mobil Salon kecantikan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kendaraan niaga kini tidak lagi hanya identik sebagai alat angkut barang. Di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memperlihatkan bagaimana kendaraan komersial dapat dikembangkan menjadi berbagai solusi bisnis, mulai dari campervan, salon berjalan, kendaraan penyapu jalan, hingga penunjang industri kreatif dan UMKM.
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk menampilkan beragam inovasi kendaraan niaga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor industri.
Tidak hanya untuk distribusi logistik dan transportasi, kendaraan komersial juga diperlihatkan memiliki potensi sebagai sarana usaha bergerak (mobile business) maupun pendukung aktivitas kreatif.
Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Masayasu Hideshima, mengatakan kebutuhan pelaku usaha saat ini semakin beragam. Karena itu, kendaraan niaga dituntut memiliki fleksibilitas agar dapat mendukung berbagai model bisnis yang terus berkembang.
"Kendaraan komersial kini bukan sekadar alat transportasi, tetapi telah berkembang menjadi aset produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemilik usaha melalui berbagai bentuk modifikasi sesuai kebutuhan operasional," kata Masayasu Hideshimasaat saat ajang GIIAS 2026 di Tangerang Selatan, Rabu (29/7).
Di GIIAS 2026, Isuzu menghadirkan sejumlah kendaraan dengan fungsi yang berbeda. Isuzu GIGA FVR ditampilkan sebagai road sweeper hasil kolaborasi dengan YMG Tech Mobility untuk mendukung kebutuhan operasional di sektor kebersihan dan infrastruktur.
Sementara Isuzu ELF NLR hadir dalam wujud campervan hasil garapan Karoseri Delima Mandiri yang digunakan kreator konten perjalanan JAJAGO. Konsep ini menunjukkan kendaraan niaga juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang sektor pariwisata, perjalanan, dan industri konten digital.
Di sisi lain, Isuzu TRAGA tampil dengan konsep Salon Studio yang dikembangkan bersama brand kosmetik Putri dari Paragon Corp dan Karoseri Delima Mandiri.
Kendaraan tersebut menjadi contoh bagaimana mobil niaga dapat diubah menjadi salon berjalan yang membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM maupun industri kecantikan.
Isuzu juga membawa D-Max hasil kolaborasi dengan SANA yang dirancang untuk kebutuhan off-road sekaligus penggunaan harian di area perkotaan. Adapun New mu-X tetap diposisikan sebagai SUV yang mampu mendukung mobilitas di berbagai kondisi jalan.
Selama pameran berlangsung, pengunjung juga dapat mencoba langsung performa Isuzu TRAGA AC yang telah dilengkapi teknologi Isuzu Link, serta Isuzu New mu-X melalui area test drive yang disediakan.
Selain memamerkan kendaraan, Isuzu menghadirkan berbagai teknologi pendukung operasional bisnis melalui area Isuzu Total Solution Support. Pengunjung dapat melihat bagaimana sistem telematika membantu meningkatkan efisiensi operasional armada.
Booth Isuzu juga dilengkapi Real Journey Game Simulator, AI Photo Booth World Class Mechanic, diorama digital perbandingan usia pakai suku cadang, hingga area khusus yang menampilkan berbagai komponen asli Isuzu.
Untuk menambah pengalaman pengunjung, Isuzu menggelar berbagai kegiatan interaktif, seperti talkshow Salon Studio, temu penggemar JAJAGO, kolaborasi bersama kreator konten, hingga aktivitas komunitas.
Melalui berbagai konsep tersebut, Isuzu ingin menunjukkan bahwa kendaraan niaga kini mampu menjawab kebutuhan berbagai sektor usaha, mulai dari logistik, pertambangan, perkebunan, hingga industri kreatif dan UMKM.
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