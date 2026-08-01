Isuzu TRAGA Disulap Jadi Salon Berjalan dan Buktikan Kendaraan Niaga Bisa Minum B50 Kian Multifungsi

JawaPos.com - Kendaraan niaga tak lagi hanya berfungsi mengangkut barang. Di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) membuktikan fleksibilitas Isuzu Traga dengan menghadirkan konsep Mobile Beauty Salon, sebuah salon berjalan yang dirancang untuk mendukung perkembangan industri kecantikan dan bisnis kreatif di Indonesia.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi Isuzu bersama Karoseri Delima Mandiri dan Putri, merek perawatan rambut milik ParagonCorp. Ketiganya menghadirkan konsep Mobile Beauty Salon yang memungkinkan layanan salon profesional menjangkau masyarakat di berbagai lokasi.

Di dalam kendaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai layanan seperti analisis kondisi rambut dan kulit kepala, konsultasi bersama hair expert, hingga hair styling layaknya di salon konvensional.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa kendaraan niaga dapat berkembang menjadi platform bisnis yang fleksibel sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Tampilan Isuzu Traga dari samping yang dimodifikasi menjadi mobil Salon kecantikan berjalan. (Dony/JawaPos.com)

"Melalui Isuzu Traga Putri Salon Studio, kami ingin menunjukkan bahwa kendaraan niaga memiliki potensi jauh lebih luas dibandingkan fungsi konvensional sebagai kendaraan angkut. Fleksibilitas Isuzu TRAGA memungkinkan kendaraan ini dikembangkan menjadi solusi bisnis bergerak, termasuk untuk industri kecantikan yang terus berkembang," ujarnya.

Senada dengan itu, Senior Group Head of Paragon Personal Care, Khikin Indahsari, mengatakan konsep salon berjalan menjadi bagian dari upaya Putri menghadirkan layanan kecantikan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, melalui konsep Salon Everyday, konsumen tidak hanya memperoleh produk perawatan rambut, tetapi juga pengalaman konsultasi dan layanan profesional yang dapat dinikmati di berbagai lokasi.

Kabinnya Disulap Jadi Salon Profesional

Isuzu memilih TRAGA sebagai basis kendaraan karena memiliki area kargo yang luas sehingga mudah dimodifikasi menjadi ruang usaha.