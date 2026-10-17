Yadea GT80 Ditantang Tempuh 180 Km Sekali Cas, Rute Bromo-Madura Jadi Ujian

Yadea GT80 punya plaim jarak tempuh 190 Km, kini diuji dari Bromo ke Madura. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Seberapa jauh motor listrik mampu melaju dalam sekali pengisian daya ketika menghadapi beragam kondisi jalan?
Pertanyaan tersebut menjadi tantangan yang ingin dijawab Yadea GT80 melalui perjalanan dari kawasan Gunung Bromo menuju Madura dengan target menempuh lebih dari 180 kilometer tanpa mengisi ulang baterai.
Melalui tantangan bertajuk Yadea Go Beyond Limits 180+ Km on One Charge, Yadea menguji kemampuan GT80 melewati jalur pegunungan, jalan antarkota, hingga Jembatan Suramadu.
Tantangan tersebut melanjutkan pengujian jarak tempuh yang sebelumnya dilakukan Yadea melalui rute Bandung-Bogor.
Dalam pengujian terdahulu, Yadea OSTA P berhasil menempuh jarak 153 kilometer dengan sisa baterai 13 persen.
Sementara itu, VELAX U mencatat jarak 156 kilometer dengan sisa daya baterai 23 persen. Kedua perjalanan tersebut dilakukan tanpa pengisian daya di tengah rute.
Perjalanan Yadea GT80 dimulai dari Lereng Bromo Hotel, kemudian menuju Bukit Cinta Bromo. Dari kawasan tersebut, perjalanan berlanjut melewati Nongkojajar, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Surabaya.
Setelah singgah di dealer Yadea Kapas Krampung, perjalanan diteruskan melintasi Jembatan Suramadu menuju Pulau Madura. Tujuan akhirnya adalah Bebek Sinjay di Bangkalan.
VP & GM Sales Marketing Yadea Indonesia Andy Luo mengatakan, pemilihan rute tersebut bertujuan menghadirkan beragam kondisi perjalanan untuk menguji kemampuan kendaraan listrik.
“Rute ini menghadirkan kombinasi kondisi perjalanan yang beragam untuk melihat bagaimana kendaraan menghadapi beragam kondisi perjalanan yang nyata,” ujar Andy dalam pernyataan resminya, Sabtu (17/10).
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