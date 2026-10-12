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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.05 WIB

OMO-X Makin Dekat dengan Konsumen, Omoway Gelar City Ride di Jakarta

OMOWAY menggelar komunitas perdana Light Up Indonesia di Jakarta. (Omoway). - Image

OMOWAY menggelar komunitas perdana Light Up Indonesia di Jakarta. (Omoway).

 JawaPos.com - Brand teknologi pintar Omoway menggelar event komunitas pertamanya bertema “Light Up Indonesia” di Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan para OMO Riders dalam city ride untuk menjelajahi kawasan perkotaan, berbagi pengalaman berkendara, dan berinteraksi langsung. 

Seiring pengiriman OMO-X yang kian stabil menuju distribusi lebih luas, Omoway memperluas keterlibatannya, tidak hanya pada produk, tetapi juga pada pengalaman sehari-hari pengendara, sekaligus mempererat kedekatan dengan pasar Indonesia.

Era Motor 3.0 untuk Pengalaman Berkendara yang Nyata

Kemunculan OMO-X merupakan wujud eksplorasi dan implementasi Omoway era 3.0, yang memadukan teknologi pintar, perangkat lunak, dan inovasi mekanis untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan.

Dalam event ini, city ride dengan total 80an peserta berkumpul di Aloha PIK 2 dan melakukan city ride mengitari kawasan urban PIK - Jakarta.

Omoway Gelar City Ride Perdana di Jakarta. (Omoway)

Tak hanya riding, para peserta juga berbagi cerita dan pengalaman berkendara, serta bertukar ide secara langsung dengan tim Omoway.

Jenama ini  secara aktif mengumpulkan masukan dan harapan para peserta dikumpulkan lalu diteruskan kepada tim R&D sebagai pertimbangan pengembangan produk dan peningkatan layanan.

“Semoga tahun depan dapat diadakan kembali event-sevent seperti ini, dengan round trip lebih jauh dan lebih lama lagi serta dengan rider-rider yang lebih banyak pula sehingga lebih meriah dan satu lagi tentu saja, tolong undang saya kembali," tutur Rykho, konsumen asal Jakarta.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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