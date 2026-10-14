Pemesanan OMO-X Positif, Omoway Kini Punya 22 Dealer di Jawa-Bali

JawaPos.com - Omoway tidak hanya berfokus pada penjualan motor listrik OMO-X, tetapi juga memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan jaringan dealer, pusat servis, dan stasiun pengisian daya atau charging station.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap motor listrik premium tersebut.

Omoway bahkan menargetkan pengguna OMO-X nantinya dapat melakukan perjalanan jarak jauh dari Jakarta hingga Bali dengan dukungan infrastruktur pengisian daya di sepanjang rute.

Omoway mulai mengembangkan jaringan di sejumlah wilayah strategis di Pulau Jawa dan Bali. Beberapa kawasan yang menjadi prioritas awal antara lain Jakarta, Tangerang Selatan, Sukabumi, dan Bandung.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam memperoleh layanan perawatan kendaraan sekaligus mengakses fasilitas pengisian daya.

Menurut Dira Hernesriani selaku Public Relation Omoway, saat ini telah memiliki 22 dealer yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali. Jaringan tersebut turut mendukung proses pemesanan, produksi, dan pengiriman OMO-X yang masih berlangsung secara bertahap.

"Untuk sekarang pemesanan OMO-X masih jalan dan alhamdulillah responsnya positif. Proses produksi dan pengiriman juga terus berjalan secara bertahap untuk memenuhi pesanan konsumen. Hal ini juga didukung oleh ketersediaan jaringan kami yang tersebar di Jawa dan Bali. Sekarang ini totalnya ada 22 dealer," ujar Dira saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/10).

Harga OMO-X

OMO-X hadir sebagai motor listrik premium dengan dua pilihan varian. Harga yang ditawarkan mulai Rp 44,5 juta hingga Rp 61,5 juta berstatus off the road.