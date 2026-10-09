Motor Listrik Mogok di Jalan, Ini Langkah yang Harus Dilakukan

Ilustrasi motor listrik Indomobil eMotor Sprinto (Istimewa)
JawaPos.com - PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) memberikan penyediaan layanan Emergency Road Assistant (ERA), yaitu kunjungan teknisi untuk menangani kendaraan yang mengalami kondisi mati atau mogok.
“Layanan purnajual merupakan bagian penting dari perjalanan konsumen bersama Indomobil eMotor. Karena itu, kami menghadirkan layanan kunjungan agar konsumen memiliki akses bantuan ketika menghadapi kondisi motor mati atau mogok, dengan proses yang terverifikasi dan ditangani oleh teknisi,” kata CEO PT Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan dalam keterangan resminya, Kamis.
Layanan ini berlaku di wilayah Jakarta dan mencakup seluruh model Indomobil eMotor, yakni Adora, Sprinto, Tyranno, QT, dan QT Pro.
Langkah pertama yang perlu dilakukan konsumen adalah, menghubungi Customer Service Indomobil eMotor di nomor 14023. Layanan tersebut tersedia Senin hingga Sabtu pukul 08.30–22.00 WIB.
Saat mengajukan laporan, konsumen perlu menyiapkan identitas, tipe motor, lokasi kendaraan, serta kronologi kendala.
Informasi tersebut, kemudian diverifikasi oleh Customer Service dan teknisi ERA sebelum kunjungan dilakukan.
Tahap verifikasi menjadi penting karena teknisi perlu mengetahui kondisi kendaraan dan lokasi penanganan terlebih dahulu.
Setelah laporan terverifikasi, teknisi akan datang untuk melakukan diagnosis dan menentukan penanganan berdasarkan kondisi kendaraan.
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Jawa Pos
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