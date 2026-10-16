Utomo Charge+ Gandeng BYD, Teknologi Isi Daya Mobil Listrik Makin Cepat

Utomo Charge+ lakukan kolaborasi bersama BYD dalam menghadirkan teknologi pengisian daya ultra cepat, Flash Charging, di Indonesia. (Haka)
JawaPos.com - Teknologi pengisian daya ultra cepat mulai menjadi perhatian dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Utomo Charge+ berkolaborasi dengan BYD untuk mendukung pengembangan teknologi Flash Charging yang memiliki daya hingga 1.500 kW melalui satu konektor.
BYD mengklaim teknologi tersebut mampu mengisi baterai dari 10 persen menjadi 70 persen dalam sekitar lima menit dan mencapai 97 persen dalam sembilan menit.
Kemampuan ini berlaku pada kendaraan yang kompatibel dengan Blade Battery generasi kedua, dalam kondisi pengujian yang ditentukan.
BYD juga menargetkan pengembangan hingga 100 fasilitas Flash Charging di Indonesia pada akhir 2026.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan infrastruktur pengisian daya berkapasitas tinggi.
Sebagai pengembang dan operator Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Utomo Charge+ menilai pengembangan teknologi tersebut perlu didukung kesiapan jaringan listrik, distribusi daya, dan manajemen energi.
Business Unit Head Utomo Charge+, Mas Dwi Lestari, mengatakan pengembangan infrastruktur pengisian daya ke depan tidak hanya bergantung pada jumlah stasiun, tetapi juga kecepatan, keandalan, dan efisiensi energi.
"Teknologi Flash Charging membuka peluang integrasi dengan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) untuk mendukung kebutuhan pengisian berdaya tinggi," ujarnya.
ASPELUSI Soroti Kesiapan Infrastruktur
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