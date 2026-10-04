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Minggu, 4 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Etika Isi Daya di SPKLU: Baterai sudah Penuh, Jangan Bikin Antrean Ikut Penuh!

Warga mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengsian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (24/09/2026). (Dok/Jawa Pos) - Image

Warga mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengsian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (24/09/2026). (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Makin banyaknya kendaraan elektrifikasi di jalan raya ikut meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas pengisian daya.

Namun, penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga membutuhkan tata krama agar fasilitas tersebut bisa digunakan secara tertib dan adil. Jangan ada lagi perkelahian tak perlu gara-gara rebutan nge-charge mobil. 

Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (Koleksi) Arwani Hidayat mengatakan, pengguna perlu memahami etika saat memanfaatkan SPKLU. Menurut dia, fasilitas pengisian daya yang terus bertambah perlu diikuti kebiasaan pengguna yang tertib.

“Infrastruktur pengisian daya perlu dibarengi budaya pengguna yang tertib,” kata Arwani dalam keterangan resmi, Minggu (4/10).

Koleksi kemudian menerbitkan panduan etika penggunaan SPKLU yang mencakup sejumlah hal, mulai dari antrean, proses pengisian, hingga kendaraan selesai mengisi daya.

“Panduan ini kami rilis sebagai bentuk tanggung jawab moral dari akar rumput,” ujar Arwani.

Sebelum mengisi daya, pengguna disarankan mengecek ketersediaan mesin dan status port melalui aplikasi penyedia layanan, seperti PLN Mobile. Jika SPKLU memiliki sistem antrean digital, pengguna perlu memindai barcode atau QR Code untuk mendapatkan nomor urut.

“Kalau belum ada sistem antrean, urutannya berdasarkan kendaraan yang lebih dulu tiba,” jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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