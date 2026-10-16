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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.41 WIB

Polisi Dubai Tambahkan Lamborghini Hybrid ke Jajaran Armadanya

Mobil kepolisian Dubai berupa Lamborghini Temerario. (ANTARA/X/Dubai Police) - Image

Mobil kepolisian Dubai berupa Lamborghini Temerario. (ANTARA/X/Dubai Police)

JawaPos.com - Jajaran mobil milik Kepolisian Dubai mungkin sudah terlihat seperti koleksi mobil eksotis kelas atas, tetapi armada tersebut terus diperbarui dengan model-model baru, yakni Lamborghini Temerario, menyusul Urus, Huracan, Aventador, dan Revuelto yang lebih dahulu menggunakan corak khas Kepolisian Dubai.

 

Laman Carscoops, Rabu (14/10) waktu setempat melaporkan, penyerahan mobil super elektrifikasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara otoritas setempat dan Lamborghini Abu Dhabi dan Dubai.

Bagian eksterior mobil ini dilapisi corak khas putih dan hijau, lengkap dengan emblem khusus serta tulisan “Police” dalam bahasa Inggris dan Arab.

Meski menghasilkan tenaga gabungan 907 hp (677 kW/920 PS) dan torsi 900 Nm (590 lb-ft) dari mesin V8 4,0 liter twin-turbo dan tiga motor listrik, Temerario ini tidak dirancang untuk mengejar kendaraan di jalan raya.

Sebaliknya, mobil tersebut terutama akan beroperasi di bawah Departemen Polisi Pariwisata, dengan melakukan penampilan di kawasan padat pengunjung dan destinasi wisata utama di seluruh emirat.

Brigadir Saeed Al Hajri, Direktur Departemen Umum Investigasi Kriminal Kepolisian Dubai, menjelaskan bahwa armada mobil patroli mewah tersebut menggabungkan “kehadiran keamanan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat dan wisatawan”. 

Ia menambahkan bahwa mobil-mobil super milik kepolisian itu “membantu masyarakat merasa aman”, sekaligus memperkuat komitmen mereka “untuk menjadi kepolisian yang dekat dengan masyarakat”. Dengan kata lain, jika Anda berada di Dubai dan melihat mobil super asal Italia tersebut, jangan ragu untuk meminta berfoto bersama.

Menariknya, ini bukan Lamborghini Temerario pertama yang menggunakan corak kepolisian. Kepolisian Negara Italia (Polizia di Stato) baru-baru ini juga memperkenalkan Temerario milik mereka sendiri, sebagai penerus Gallardo dan Huracan yang sebelumnya telah digunakan untuk keperluan kepolisian.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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