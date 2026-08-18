Yamaha Siapkan Motor Hybrid Baru, Bisa Jalan Pakai Listrik dan Bensin

JawaPos.com - Yamaha kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan teknologi kendaraan ramah lingkungan. Melalui dokumen paten terbaru, pabrikan asal Jepang tersebut mengungkap rancangan motor hybrid generasi baru yang menggabungkan mesin bensin, dua motor listrik, dan transmisi CVT dalam satu sistem.

Teknologi ini merupakan pengembangan dari Proto HEV yang diperkenalkan Yamaha pada 2025. Menariknya, sistem hybrid terbaru tersebut dirancang agar dapat diterapkan pada skuter atau maxi-scooter yang lebih dekat dengan kebutuhan pengguna sehari-hari.

Meski teknologi hybrid pada sepeda motor masih terbilang langka, Yamaha sebenarnya sudah melakukan riset sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Pada 2005, Yamaha memperkenalkan konsep Gen-Ryu, motor hybrid yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik.

Setahun kemudian, konsep tersebut berkembang menjadi HV-X, yang menggunakan teknologi serupa dengan mobil hybrid populer pada masanya.

Namun, kedua proyek itu tidak berlanjut ke tahap produksi massal, terutama karena kondisi pasar dan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008.

Kini, Yamaha kembali menghidupkan ambisi tersebut dengan teknologi yang lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas modern.

Pakai Dua Motor Listrik dan Mesin Bensin Salah satu keunggulan sistem hybrid terbaru Yamaha adalah penggunaan dua motor listrik yang bekerja bersama mesin bensin satu silinder.

Motor listrik pertama bertugas menggerakkan roda belakang dan memungkinkan kendaraan melaju sepenuhnya menggunakan tenaga listrik.

Sementara motor listrik kedua terhubung ke mesin dan berfungsi sebagai generator maupun pendukung tenaga saat dibutuhkan.

Dengan konfigurasi ini, motor dapat beroperasi dalam beberapa mode, yaitu:

Mode listrik murni (EV)

Mode mesin bensin

Mode hybrid gabungan

Mode pengisian baterai otomatis

Mode boost untuk performa maksimal Sistem akan memilih mode yang paling efisien secara otomatis tanpa perlu diatur oleh pengendara.

Bisa Jadi Range Extender Saat Baterai Menipis

Ketika kapasitas baterai berkurang, mesin bensin dapat menyala secara otomatis untuk menghasilkan listrik dan mengisi ulang baterai.