Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.30 WIB

MG ZS Hybrid+ Sambangi Manado, Bali, dan Medan, Ini Harga dan Spesifikasinya

MG ZS hybrid+ sudah merambah beberapa darah di Indonesia. (MG) - Image

MG ZS hybrid+ sudah merambah beberapa darah di Indonesia. (MG)

JawaPos.com - Morris Garages (MG) Motor Indonesia memperluas pemasaran SUV hybrid MG ZS Hybrid+ ke Manado, Bali, dan Medan. Model ini mengandalkan kombinasi mesin bensin dan motor listrik dengan tenaga gabungan maksimum 214 PS.

Kehadiran di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari strategi MG memperluas jangkauan kendaraan elektrifikasi di luar Jakarta.

MG ZS Hybrid+ ditawarkan untuk konsumen yang membutuhkan SUV dengan efisiensi bahan bakar, performa responsif, dan fleksibilitas penggunaan untuk perjalanan harian maupun antarkota.

Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan, perluasan regional tersebut bertujuan mendekatkan teknologi hybrid kepada konsumen di berbagai daerah.

Mesin Hybrid 1.500 cc, Tenaga 214 PS

MG ZS Hybrid+ menggunakan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc yang dipadukan dengan motor listrik dan transmisi 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission.

Kombinasi sistem tersebut menghasilkan tenaga gabungan maksimum hingga 214 PS. Teknologi hybrid ini dirancang untuk menggabungkan efisiensi dengan respons akselerasi, tanpa mengharuskan pengguna mengisi daya melalui sumber listrik eksternal seperti mobil listrik murni.

Karakter tersebut membuat MG ZS Hybrid+ menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi, tetapi masih membutuhkan fleksibilitas pengisian bahan bakar konvensional.

Dilengkapi 15 Fitur ADAS

Dari sisi kenyamanan, MG ZS Hybrid+ dibekali panoramic sunroof, power tailgate, serta kabin dengan ruang baris kedua yang lapang. Kapasitas bagasinya diklaim mencapai 1.457 liter.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Honda Umumkan Detail dan Nama dari Sistem Hybrid Generasi Terbarunya - Image
Otomotif

Honda Umumkan Detail dan Nama dari Sistem Hybrid Generasi Terbarunya

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.53 WIB

Yamaha Siapkan Motor Hybrid Baru, Bisa Jalan Pakai Listrik dan Bensin - Image
Otomotif

Yamaha Siapkan Motor Hybrid Baru, Bisa Jalan Pakai Listrik dan Bensin

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.48 WIB

PHEV Dinilai Tawarkan Solusi Atasi Keterbatasan Mobil Listrik - Image
Otomotif

PHEV Dinilai Tawarkan Solusi Atasi Keterbatasan Mobil Listrik

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore