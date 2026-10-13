MG ZS Hybrid+ Sambangi Manado, Bali, dan Medan, Ini Harga dan Spesifikasinya

MG ZS hybrid+ sudah merambah beberapa darah di Indonesia. (MG)
JawaPos.com - Morris Garages (MG) Motor Indonesia memperluas pemasaran SUV hybrid MG ZS Hybrid+ ke Manado, Bali, dan Medan. Model ini mengandalkan kombinasi mesin bensin dan motor listrik dengan tenaga gabungan maksimum 214 PS.
Kehadiran di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari strategi MG memperluas jangkauan kendaraan elektrifikasi di luar Jakarta.
MG ZS Hybrid+ ditawarkan untuk konsumen yang membutuhkan SUV dengan efisiensi bahan bakar, performa responsif, dan fleksibilitas penggunaan untuk perjalanan harian maupun antarkota.
Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang mengatakan, perluasan regional tersebut bertujuan mendekatkan teknologi hybrid kepada konsumen di berbagai daerah.
Mesin Hybrid 1.500 cc, Tenaga 214 PS
MG ZS Hybrid+ menggunakan mesin bensin berkapasitas 1.500 cc yang dipadukan dengan motor listrik dan transmisi 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission.
Kombinasi sistem tersebut menghasilkan tenaga gabungan maksimum hingga 214 PS. Teknologi hybrid ini dirancang untuk menggabungkan efisiensi dengan respons akselerasi, tanpa mengharuskan pengguna mengisi daya melalui sumber listrik eksternal seperti mobil listrik murni.
Karakter tersebut membuat MG ZS Hybrid+ menjadi alternatif bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi, tetapi masih membutuhkan fleksibilitas pengisian bahan bakar konvensional.
Dilengkapi 15 Fitur ADAS
Dari sisi kenyamanan, MG ZS Hybrid+ dibekali panoramic sunroof, power tailgate, serta kabin dengan ruang baris kedua yang lapang. Kapasitas bagasinya diklaim mencapai 1.457 liter.
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