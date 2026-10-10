Honda Umumkan Detail dan Nama dari Sistem Hybrid Generasi Terbarunya

All New Honda CR-V hybrid. Salah satu model hybrid yang dipasarkan Honda di Indonesia. (Dony Lesmana/JawaPos.com)
JawaPos.com - Honda dikabarkan telah mengumumkan detail serta nama untuk sistem hybrid yang bakal dipasang di mobil-mobil generasi terbaru mereka.
Mengutip laporan Car and Driver, Jumat (9/10) waktu setempat, untuk nama baru sistem hybrid-nya ternyata tidak terlalu spesial dan tergolong biasa saja dengan sebutan Honda Hybrid.
Terlepas dari namanya yang tidak terlalu mengesankan, sistem hybrid anyar Honda ini terdengar menjanjikan.
Model hibrida generasi berikutnya ini akan menggunakan platform baru, yang menurut Honda memiliki kekakuan yang lebih baik meskipun fokusnya adalah pengurangan bobot.
Perusahaan menyatakan bahwa hal ini dicapai melalui "penerapan pendekatan baru untuk manajemen kekakuan bodi yang menghasilkan perilaku kendaraan seolah-olah bodi melentur saat menikung dan meningkatkan performa cengkeraman jalan."
Deskripsi tersebut sebenarnya terdengar mirip dengan klaim yang dibuat Honda terkait platform kendaraan listrik (electric vehicle/EV) 0-series miliknya di 2024 sebelum perusahaan akhirnya membatalkan pengembangan EV itu pada awal 2026 meski telah menelan biaya investasi USD 15,8 miliar AS (sekitar Rp 282 triliun).
Tampaknya kegagalan pengembangan EV itu tetap berguna dan menjadi beberapa pelajaran untuk pengembangan platform hibrida anyar Honda.
Perusahaan otomotif asal Jepang itu juga mengkonfirmasi bahwa sistem hibrida baru ini akan ditawarkan dengan sistem penggerak semua roda yang baru dikembangkan.
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