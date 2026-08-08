Maxus Mifa 7 di GIIAS 2026, Andalkan Baterai 90 kWh, ADAS Lengkap dan Kabin Premium

MPV listrik Maxus Mifa 7. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Maxus menawarkan MPV listrik premium menyasar kebutuhan keluarga modern, Maxus Mifa 7.
Mobil ini mengusung baterai berkapasitas 90 kWh yang diklaim mampu menempuh hingga 570 kilometer berdasar standar pengujian NEDC.
Angka tersebut menempatkan Maxus Mifa 7 di jajaran MPV listrik dengan daya jelajah yang kompetitif untuk penggunaan harian maupun perjalanan antarkota, meski hasil pengujian NEDC umumnya lebih optimistis dibanding kondisi penggunaan di jalan raya.
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Untuk mendukung mobilitas jarak jauh, Maxus Mifa 7 juga telah dibekali teknologi DC fast charging.
Maxus mengklaim pengisian daya baterai dari 30 persen hingga 80 persen dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit, sehingga waktu berhenti untuk mengisi daya menjadi lebih singkat.
CEO Maxus Indonesia Jerry Huang mengatakan, pengembangan Maxus Mifa 7 berangkat dari kebutuhan keluarga yang kini menginginkan kendaraan ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan dan fitur keselamatan.
"Kami memahami bahwa keluarga modern membutuhkan kendaraan yang mampu mendukung berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengesampingkan kenyamanan dan keamanan," ujar Jerry Huang di arena GIIAS 2026.
"Melalui Mifa 7, MAXUS menghadirkan MPV listrik premium yang memadukan teknologi inovatif, kabin yang luas, serta berbagai fitur yang dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkualitas bagi seluruh keluarga," imbuh dia.
Selain baterai berkapasitas besar, Maxus Mifa 7 juga mengandalkan paket Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang kini menjadi salah satu fitur penting di kendaraan modern.
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