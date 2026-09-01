Jajal New XPENG X9, MPV Listrik Bongsor Ini Mampu Lewati Jalan Sempit dan Parkir Otomatis

JawaPos.com - XPENG New X9 menunjukkan kemampuan manuvernya sebagai MPV listrik berukuran besar saat diuji dalam Media Experience Drive di Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Dalam pengujian yang berlangsung pada 31 Agustus 2026 itu, awak media diajak langsung merasakan performa dan kenyamanan New X9.

Bukan hanya itu, sejumlah fitur bantuan berkendara juga bisa dijajal. Mulai dari sistem yang membantu mengarahkan kemudi, fitur untuk membawa mobil keluar dari jalan buntu secara otomatis, hingga parkir otomatis.

CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, mengatakan sesi tersebut dibuat agar media dapat merasakan langsung kemampuan teknologi New X9 dalam kondisi berkendara yang nyata.

“Melalui Media Experience Drive ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada media untuk merasakan secara langsung bagaimana teknologi XPENG bekerja dalam situasi yang nyata,” ujar Djohan.

Pengujian dimulai dengan melewati sejumlah lintasan yang dirancang menyerupai kondisi berkendara sehari-hari.

Media diajak melewati jalan sempit, slalom, melakukan 90-degree turn, perubahan arah, hingga tight maneuvering.

Dimensi New X9 yang besar menjadi tantangan tersendiri. MPV listrik ini memiliki panjang 5.316 mm, lebar 1.988 mm, tinggi 1.785 mm, serta wheelbase mencapai 3.160 mm.