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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.27 WIB

Kini Baru Ada 10, BYD Pede Bangun 100 Stasiun Flash Charging hingga Akhir 2026

Flash Charging Director BYD Asia Pacific Auto Sales Division Richard Li (kiri) dan Head of Aftersales PT BYD Motor Indonesia Ubaedilah menunjukkan cara mengisi daya EV dengan Flash Charging. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Flash Charging Director BYD Asia Pacific Auto Sales Division Richard Li (kiri) dan Head of Aftersales PT BYD Motor Indonesia Ubaedilah menunjukkan cara mengisi daya EV dengan Flash Charging. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - BYD percaya diri dapat merealisasikan pembangunan 100 stasiun pengisian daya ultra cepat atau Flash Charging di Indonesia hingga akhir 2026.

Target tersebut cukup ambisius mengingat saat ini fasilitas pengisian daya berteknologi terbaru itu baru tersedia 10 unit.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, perusahaan akan mempercepat pengembangan jaringan Flash Charging agar menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia.

Flash Charging BYD ini menunjukkan komitmen kami terhadap pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia,” kata Eagle saat peluncuran teknologi Flash Charging di Intercontinental Hotel Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur pengisian daya menjadi bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik BYD di Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup kegiatan manufaktur, distribusi, hingga penyediaan fasilitas pengisian daya.

“Kami ingin memiliki ekosistem yang lengkap, selain pabrik kami di Subang, distribusi, juga infrastruktur untuk mendukung,” ujarnya.

BYD berencana menempatkan fasilitas Flash Charging di sejumlah lokasi, mulai dari jaringan diler hingga titik pengisian daya publik. Area istirahat atau rest area jalan tol juga masuk dalam rencana ekspansi perusahaan.

Eagle berharap fasilitas tersebut sudah tersedia di sejumlah rest area sebelum periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, BYD belum memerinci jumlah stasiun yang akan dibangun di masing-masing lokasi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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