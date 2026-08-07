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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.42 WIB

5 Zodiak yang Bisa Bangun Paling Pagi, Morning Person yang Selalu Siap Beraktivitas

Ilustrasi morning person/Magnific - Image

Ilustrasi morning person/Magnific

JawaPos.com - Sebagian zodiak secara alami bangun lebih awal di pagi hari. Sementara itu, zodiak  yang lain memiliki berbagai cara untuk membiasakan diri berusaha menjadi morning person.

Kelima zodiak ini telah terbiasa menyiapkan segala kebutuhan sejak malam hari sebelumnya. Mereka akhirnya mampu bangun lebih pagi untuk siap memulai aktivitas lebih pagi.

Dalam dunia astrologi, berikut adalah lima zodiak yang dikenal sebagai early riser atau sosok yang menyukai pagi.

Mengutip informasi dari laman .yourtango.com pada (07/08) berikut lima zodiak yang dikenal sebagai morning person. 

Aries biasanya memiliki jadwal yang sangat padat. Menjadi morning person membantu mereka memiliki energi yang lebih untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu sehari.

Aries tetap membutuhkan waktu tidur yang cukup, supaya pada saat bangun mereka merasa segar dan siap menghadapi berbagai hal.

Gemini merasa ide-ide terbaik justru muncul saat bangun pagi. Meski kreativitas gemini tidak hanya terlihat di pagi hari, namun mereka dikenal sangat mudah beradaptasi. Gemini mampu melatih dirinya sampai terbiasa menjadi morning person.

Leo lebih mudah menunda pekerjaan dan kehilangan semangat untuk segera menyelesaikan tanggungjawab. Sebagai sosok yang sering menjadi pemimpin maupun panutan.

Olah karena itu, saat leo menunjukkan gaya hidup yang produktif dengan rutin bangun pagi, orang lain pun bisa ikut termotivasi melakukan hal yang serupa.

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang sangat pekerja keras. Capricorn menyukai suasana pagi tenang karena memungkinkan mereka bekerja tanpa gangguan.

Editor: Hanny Suwindari
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