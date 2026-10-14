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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.37 WIB

6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Bangun dari Tempat Tidur Terasa Mustahil Menurut Psikologi

seseorang yang sulit bangun dari tempat tidur./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang sulit bangun dari tempat tidur./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada pagi-pagi tertentu ketika membuka mata terasa seperti sebuah pekerjaan besar.

Alarm sudah berbunyi. Kamar mulai terang. Anda tahu ada pekerjaan yang harus dilakukan, pesan yang perlu dibalas, atau aktivitas yang tidak bisa ditunda. Namun tubuh terasa berat dan pikiran seperti menolak untuk bergerak.

Akhirnya, Anda berkata dalam hati, “Lima menit lagi.”

Lima menit berubah menjadi dua puluh menit. Kemudian satu jam.

Masalahnya, kondisi seperti ini tidak selalu berarti seseorang malas atau tidak punya disiplin. Dalam psikologi, kesulitan untuk memulai aktivitas dapat berkaitan dengan banyak hal: kualitas tidur, stres, beban mental, suasana hati, kebiasaan, motivasi, hingga bagaimana otak merespons sebuah tugas yang terasa terlalu berat.

Karena itu, solusi yang paling efektif bukan selalu dengan memaksa diri untuk langsung menjadi produktif.

Terkadang, yang dibutuhkan adalah membuat langkah pertama terasa jauh lebih kecil.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (7/10), terdapat enam hal yang bisa dilakukan ketika bangun dari tempat tidur terasa seperti sesuatu yang hampir mustahil.

1. Jangan Bernegosiasi Terlalu Lama dengan Pikiran Sendiri

Salah satu kesalahan yang sering terjadi setelah alarm berbunyi adalah mulai berdebat dengan diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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