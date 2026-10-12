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Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 14.24 WIB

Akhirnya Tiongkok dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Soal Penjualan Kendaraan Hibrid

Ilustrasi mobil hibrida Tiongkok. (Dok carscops) - Image

Ilustrasi mobil hibrida Tiongkok. (Dok carscops)

JawaPos.com - Tiongkok dan Uni Eropa dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait perdagangan mobil hibrid dan plug-in hibrid usai menjalani negosiasi intensif pada Jumat (9/10) lalu. CarnewsTiongkok melaporkan kesepakatan awal itu diharapkan meredakan ketegangan perdagangan otomotif sekaligus mengurangi risiko pengenaan tarif tambahan terhadap kendaraan asal Tiongkok yang masuk ke pasar Eropa.

Diberitakan Antara Senin (12/10) kesepahaman tersebut diumumkan setelah pertemuan kedua mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi Tiongkok-Uni Eropa. Meski demikian, kedua pihak belum mengungkapkan secara terperinci mekanisme pelaksanaan maupun ketentuan pembatasan ekspor yang akan diterapkan.

Dalam sebuah wawancara, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic mengatakan kesepahaman itu diperkirakan dapat menekan volume ekspor mobil hibrid Tiongkok ke Eropa lebih dari separuh dibandingkan proyeksi sebelumnya dalam empat tahun mendatang.

Namun, angka tersebut mengacu pada proyeksi internal Komisi Eropa. Bukan pemangkasan langsung sebesar 50 persen dari volume impor saat ini.

Lonjakan pengiriman kendaraan Tiongkok, menjadi salah satu faktor yang mendorong negosiasi. Data Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA) menunjukkan, ekspor kendaraan utuh Tiongkok ke Uni Eropa mencapai 1,56 juta unit periode Januari-Agustus tahun ini.

Editor: Diar Candra
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