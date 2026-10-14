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Dhimas Ginanjar
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.09 WIB

Tiongkok Kirim Liaoning ke Pasifik untuk Latihan, Sebelumnya Catat 170 Aktivitas Penerbangan

Kapal induk Liaoning milik Tiongkok. (Foto milik Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang/Kyodo) - Image

Kapal induk Liaoning milik Tiongkok. (Foto milik Staf Gabungan Kementerian Pertahanan Jepang/Kyodo)

JawaPos.com - Angkatan Laut Tiongkok mengirim kapal induk Liaoning ke Samudra Pasifik bagian barat untuk menjalani latihan militer rutin. Pengerahan kapal induk tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan operasional kelompok tempur kapal induk dalam menjalankan berbagai misi.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (14/10), Angkatan Laut Tiongkok menyatakan latihan tersebut merupakan bagian dari rencana pelatihan rutin tahunan. Namun, pihak militer tidak mengungkapkan durasi latihan maupun rincian kegiatan yang akan dilakukan.

Menurut Angkatan Laut Tiongkok, latihan itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelatihan realistis kelompok tempur kapal induk. Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kemampuan pasukan dalam melaksanakan berbagai misi.

Pihak angkatan laut menegaskan pengerahan Liaoning dilakukan sesuai dengan hukum dan praktik internasional yang relevan. Mereka juga menyatakan latihan tersebut tidak ditujukan kepada negara atau sasaran tertentu.

Liaoning Pernah Berlatih Lebih dari 40 Hari

Awal tahun ini, Liaoning menjalani latihan selama lebih dari 40 hari di sejumlah kawasan, termasuk Samudra Pasifik bagian barat dan Laut China Selatan.

Kementerian Pertahanan Jepang pada Juni lalu menyatakan pesawat-pesawat yang beroperasi dari Liaoning melakukan sekitar 170 kali lepas landas dan pendaratan selama kapal induk tersebut berada di kawasan Pasifik.

Latihan terbaru ini menjadi bagian dari kegiatan rutin militer Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan kelompok tempur kapal induk. Namun, Angkatan Laut Tiongkok belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jadwal maupun skala latihan yang berlangsung di Pasifik barat.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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