Ini Panduan Lengkap Merawat dan Isi Daya Mobil Listrik di Musim Hujan

JawaPos.com - Tren kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, memasuki musim penghujan, tidak sedikit masyarakat yang masih menyimpan keraguan.

Banyak yang mempertanyakan keamanan memacu mobil listrik di tengah guyuran hujan deras, menerjang genangan air, hingga urusan mengisi daya baterai saat cuaca basah.

Faktanya, teknologi mobil listrik modern telah dirancang dengan standar keselamatan dan proteksi yang sangat ketat. Kendaraan masa depan ini didesain tangguh untuk menghadapi segala jenis cuaca ekstrem, termasuk iklim tropis Indonesia yang kerap diguyur hujan lebat.

Batas Aman Menerjang Genangan Air Bagi para pemilik mobil listrik, berkendara di tengah hujan deras sebenarnya sangat aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Setiap pabrikan otomotif telah membekali kendaraan mereka dengan segel pelindung kedap air yang membungkus rapat seluruh komponen elektrikal tegangan tinggi.

Meski begitu, tantangan terbesar saat musim hujan di kota-kota besar adalah genangan air atau banjir. Mengingat posisi baterai utama mobil listrik umumnya diletakkan di bagian bawah lantai kendaraan, pengemudi wajib ekstra waspada.

Setiap unit kendaraan listrik pada dasarnya telah melewati uji rendam dan simulasi banjir yang ketat dalam proses produksinya. Mobil listrik rata-rata didesain tangguh untuk melewati genangan air hingga ketinggian maksimal 30 sentimeter. Namun, angka ini merupakan batas pengujian, bukan rekomendasi untuk menantang banjir.