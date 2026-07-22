Tidak Perlu Perawatan Rumit, Ini 5 Cara Alami Merawat Area Bawah Mata

JawaPos.com – Kantong mata dan lingkaran hitam menjadi salah satu masalah kulit yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini dapat membuat wajah terlihat lebih lelah dan kurang segar, meskipun sebenarnya bukan termasuk masalah kesehatan yang berbahaya.

Munculnya lingkaran hitam di bawah mata dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurang tidur, stres, kelelahan, proses penuaan, hingga faktor genetik. Selain itu, aktivitas yang padat dan minimnya waktu untuk merawat diri juga dapat membuat kondisi tersebut semakin terlihat.

Meski sering dianggap sulit diatasi, perawatan area bawah mata sebenarnya dapat dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Beberapa kebiasaan dan perawatan rumahan dapat membantu menjaga kelembapan kulit serta membuat area mata tampak lebih segar.

Namun, hasil perawatan dapat berbeda pada setiap orang karena penyebab kantong mata dan lingkaran hitam tidak selalu sama. Jika kondisi disebabkan oleh faktor tertentu, diperlukan pendekatan yang sesuai.

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Dilansir dari English Jagran, berikut lima cara sederhana yang dapat membantu mengurangi tampilan kantong mata dan lingkaran hitam secara alami.

1. Kompres dingin

Salah satu solusi cepat untuk menghilangkan kantong mata dan lingkaran hitam adalah kompres dingin.

Kompres dingin bantu menyempitkan pembuluh darah sehingga mengurangi masalah di bawah mata. Ini akan membuat mata tampak lebih segar dan segar.

Ambil kain atau handuk bersih dan celupkan ke dalam air dingin atau bungkus dengan beberapa es batu.