Sering Pakai Softlens? Ini 5 Cara Merawatnya agar Tetap Higienis

5 Cara Merawat Softlens yang Benar
JawaPos.com – Softlens atau lensa kontak menjadi salah satu pilihan bagi orang yang membutuhkan alat bantu penglihatan sekaligus ingin menunjang penampilan. Meski praktis, penggunaannya tetap membutuhkan perhatian khusus.
Lensa kontak yang tidak dijaga kebersihannya dapat meningkatkan risiko sejumlah masalah pada mata, seperti kekeringan, iritasi, hingga infeksi. Karena itu, kebiasaan merawat dan menggunakan softlens secara tepat perlu diperhatikan.
Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga softlens tetap bersih dan nyaman digunakan. Berikut lima di antaranya:
Kebersihan tangan menjadi hal utama sebelum memasang ataupun melepas lensa kontak. Cuci tangan menggunakan sabun, kemudian keringkan dengan baik sebelum menyentuh softlens.
Bagi pengguna makeup, sebaiknya pasang lensa kontak sebelum mengaplikasikan riasan pada mata. Sebaliknya, ketika hendak membersihkan makeup, lepaskan softlens terlebih dahulu.
Softlens juga sebaiknya tidak digunakan ketika mandi atau berenang. Usahakan lensa kontak tidak bersentuhan dengan air karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi.
Jangan membiasakan diri tidur dalam keadaan masih memakai softlens, kecuali penggunaan semalaman memang secara khusus direkomendasikan oleh tenaga kesehatan untuk jenis lensa tertentu.
Saat mata tertutup dalam waktu lama, penggunaan lensa kontak dapat memengaruhi jumlah oksigen yang mencapai permukaan mata. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko iritasi, peradangan, maupun infeksi.
Jika mata terasa tidak nyaman, kemasukan benda asing, atau mengalami iritasi, lepaskan lensa kontak dan hindari menggunakannya kembali sampai kondisi mata membaik.
Air keran bukan cairan yang tepat untuk membersihkan maupun membilas lensa kontak. Meski terlihat bersih, air dapat membawa mikroorganisme yang berbahaya jika bersentuhan dengan lensa kontak.
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Jawa Pos
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