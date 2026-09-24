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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 25 September 2026 | 05.11 WIB

Sering Pakai Headset? Ini 5 Cara Merawat Telinga agar Tetap Sehat

5 Cara untuk Menjaga Kesehatan Telinga Agar Sehat dan Bersih / Foto: Freepik - Image

5 Cara untuk Menjaga Kesehatan Telinga Agar Sehat dan Bersih / Foto: Freepik

JawaPos.com - Telinga memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, tetapi perawatannya sering kali luput dari perhatian. Padahal, kebiasaan sederhana dalam menjaga kebersihan telinga dapat membantu mengurangi risiko berbagai gangguan.

Kotoran yang menumpuk, kondisi telinga yang terlalu lembap, infeksi, hingga paparan suara keras dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan berpotensi memengaruhi fungsi pendengaran. Karena itu, merawat telinga sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas menjaga kesehatan tubuh.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kebersihan dan kesehatan telinga.

1. Pastikan Telinga Tidak Terlalu Lembap

Air yang tertinggal di dalam saluran telinga setelah mandi atau berenang dapat membuat area tersebut menjadi lembap. Kondisi seperti ini dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan menimbulkan iritasi atau infeksi.

Jika sering berenang, penggunaan penyumbat telinga dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan air masuk ke saluran telinga. Setelah terkena air, pastikan bagian luar telinga dikeringkan dengan lembut.

2. Jangan Memasukkan Cotton Bud ke Saluran Telinga

Cotton bud memang sering digunakan untuk membersihkan telinga, tetapi memasukkannya terlalu dalam justru dapat menimbulkan masalah. Kotoran telinga bisa terdorong semakin jauh ke dalam sehingga menumpuk di saluran telinga.

Selain itu, penggunaan cotton bud secara tidak tepat juga berisiko menyebabkan iritasi atau cedera. Jika ingin membersihkan, cukup usap bagian luar telinga tanpa memasukkan benda apa pun ke dalam saluran telinga.

3. Bersihkan Bagian Luar dengan Kain Lembut

Daun telinga dapat dibersihkan secara sederhana menggunakan kain atau waslap yang sedikit dibasahi air hangat. Usapkan perlahan pada bagian luar telinga untuk menghilangkan kotoran yang terlihat.

Cara ini dapat dilakukan ketika bagian luar telinga terasa kotor. Hindari menggosok terlalu keras agar kulit di sekitar telinga tidak mengalami iritasi.

4. Batasi Penggunaan Headset dan Jaga Volume

Mendengarkan musik menggunakan headset dalam waktu lama, terlebih dengan volume tinggi, dapat memberikan paparan suara berlebihan pada telinga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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