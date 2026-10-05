Lini Niaga dan LCGC Jadi Motor Utama, Daihatsu September 2026 Tumbuh 8 Persen



​JawaPos.com - Kendaraan operasional usaha dan mobil ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) terus memimpin pergerakan pasar otomotif nasional.

Pada September 2026, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) membukukan kenaikan penjualan bulanan sebesar 8 persen dengan total angka ritel mencapai 12.317 unit.

Gran Max Series menjadi penggerak utama pada bulan September dengan penjualan sebanyak 6.489 unit. Capaian ini tumbuh 5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, sekaligus mendominasi 53 persen dari total penjualan bulanan Daihatsu. “Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Daihatsu,” ungkap Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi.

Lini LCGC yang terdiri dari Daihatsu Ayla dan Sigra menyusul di posisi kedua dengan raihan 3.494 unit, naik 10 persen secara tahunan. Sementara itu, SUV Terios mencatatkan lonjakan persentase tertinggi pada September 2026 dengan kenaikan 12 persen menjadi 1.293 unit.

Performa kuat pada September tersebut sekaligus menggenapi kinerja impresif Daihatsu selama Kuartal III (Juli–September) 2026.

Secara akumulatif dalam tiga bulan tersebut, penjualan ritel Daihatsu tembus 37.167 unit atau tumbuh 10 persen dari Kuartal III 2025 yang sebanyak 33.618 unit. Gran Max, LCGC, dan Terios secara bersamaan menyumbang 90 persen dari keseluruhan total ritel perusahaan.

“Penjualan ritel Daihatsu pada Kuartal 3 2026 mencapai 37.167 unit, tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas Rokky.

Menurut Rokky, dinamika pasar dalam tiga bulan terakhir memperlihatkan beragamnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut mencakup aktivitas niaga harian hingga sarana transportasi keluarga. ​“Kami terus berupaya menghadirkan kendaraan yang memberikan kemudahan secara menyeluruh bagi pelanggan,” tambahnya.

​Pendekatan tersebut diusung melalui tema Karena Kamu Ada – Semua Jadi Mudah, yang meliputi kemudahan dalam memiliki unit, kemudahan penggunaan harian, hingga kepastian harga saat jual kembali.