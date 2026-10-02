Penjualan Daihatsu Naik 10 % di Kuartal III 2026, Gran Max Jadi Penopang Utama

JawaPos.com - Daihatsu mencatat pertumbuhan penjualan ritel pada kuartal III 2026. Sepanjang Juli hingga September, penjualan ritel Daihatsu mencapai 37.167 unit. Angka tersebut meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 33.618 unit.

Kinerja tersebut terutama ditopang tiga kelompok model. Yakni Gran Max Series, LCGC Daihatsu yang terdiri dari Ayla dan Sigra, serta Terios. Ketiganya menyumbang sekitar 90 persen dari keseluruhan penjualan Daihatsu selama kuartal III 2026.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi mengatakan peningkatan penjualan terjadi dalam tiga bulan terakhir hingga September ini. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan, baik untuk keperluan keluarga maupun kegiatan usaha.

“Penjualan ritel Daihatsu pada Kuartal 3 2026 mencapai 37.167 unit, tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Daihatsu,” kata Rokky dalam surel kepada media pada Jumat (2/10).

Gran Max Series menjadi kontributor terbesar dengan penjualan 19.082 unit. Angka tersebut tumbuh 11 persen dibandingkan kuartal III 2025 yang mencatat 17.148 unit. Dengan capaian itu, Gran Max Series menyumbang sekitar 51 persen dari total penjualan Daihatsu.

Di segmen LCGC, Ayla dan Sigra secara gabungan mencatat penjualan 11.023 unit. Perolehan tersebut meningkat 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 10.101 unit. Kontribusi kedua model mencapai sekitar 30 persen dari total penjualan Daihatsu pada kuartal III 2026.

Sementara itu, Terios mencatat penjualan sebanyak 3.847 unit. Angka tersebut naik 6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 3.633 unit. Model SUV tersebut memberikan kontribusi sekitar 10 persen terhadap total penjualan Daihatsu.

Pertumbuhan juga terlihat dari kinerja penjualan bulanan. Pada September 2026, Daihatsu membukukan penjualan 12.317 unit atau meningkat 8 persen dibandingkan September tahun sebelumnya.