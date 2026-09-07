Gran Max dan LCGC Kerek Penjualan Daihatsu Agustus 2026

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mencatat pertumbuhan penjualan retail pada Agustus 2026. Penjualan Daihatsu mencapai 12.100 unit atau naik sekitar 10 persen dibanding Agustus 2025 yang 11.008 unit.

“Pertumbuhan penjualan Daihatsu pada Agustus ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang fungsional dan sesuai dengan aktivitasnya tetap kuat,” ujar Rokky Irvayandi, Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangannya, Senin (7/9).

Kinerja positif itu terutama didukung oleh Gran Max Series serta dua model Low Cost Green Car (LCGC), yakni Sigra dan Ayla. Secara keseluruhan, kedua kelompok kendaraan tersebut menyumbang sekitar 80 persen dari total penjualan retail Daihatsu pada Agustus 2026.

Gran Max Series menjadi kontributor terbesar dengan penjualan 5.944 unit. Rinciannya terdiri dari Gran Max Pick Up sebanyak 4.393 unit dan Gran Max Minibus 1.551 unit.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penjualan Gran Max Series naik sekitar 3 persen dari 5.748 unit sebelumnya. Kontribusinya mencapai sekitar 49 persen dari total penjualan retail Daihatsu bulan tersebut.

Sementara itu, penjualan Sigra dan Ayla secara gabungan mencapai 3.693 unit. Angka itu tumbuh sekitar 16 persen dibanding Agustus 2025 yang tercatat 3.180 unit.

Pertumbuhan juga terlihat pada Daihatsu Terios. Model SUV tersebut terjual sebanyak 1.315 unit sepanjang Agustus 2026. Angkanya naik sekitar 13 persen dibanding 1.168 unit pada Agustus tahun lalu.

Model lain juga turut menyumbang terhadap penjualan Daihatsu. All New Xenia mencatat 619 unit, diikuti Luxio 252 unit, Rocky 185 unit, dan Sirion 11 unit.

“Gran Max terus menjadi pilihan untuk mendukung berbagai kebutuhan usaha, sementara LCGC Daihatsu juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebagai kendaraan yang menunjang mobilitas keluarga. Ke depan, kami akan terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.