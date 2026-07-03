Penjualan Daihatsu Tumbuh 27 Persen pada Juni 2026, Gran Max Jadi yang Terlaris

JawaPos.com - Daihatsu membukukan kinerja penjualan ritel yang positif pada Juni 2026. Pabrikan otomotif tersebut mencatat penjualan sebanyak 12.725 unit, meningkat 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 10.001 unit.

Hasil ini menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap produk Daihatsu sekaligus mengindikasikan permintaan pasar yang masih kuat di berbagai segmen kendaraan.

“Pertumbuhan penjualan pada Juni ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang semakin relevan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Rokky Irvayandi, Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor, Jumat (3/7).

Kenaikan penjualan terutama didorong oleh dua model unggulan, yakni Gran Max Series di segmen kendaraan komersial dan Sigra di segmen mobil penumpang. Kedua model tersebut tetap menjadi penyumbang terbesar berkat kemampuannya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, baik untuk mendukung kegiatan usaha maupun penggunaan keluarga.

Dibandingkan Juni 2025, sejumlah model Daihatsu berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan. Gran Max Series menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan pertumbuhan 57 persen, seiring meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga di berbagai sektor.

Luxio menyusul dengan kenaikan 52 persen, kemudian All New Xenia tumbuh 7 persen, sementara lini LCGC yang terdiri dari Ayla dan Sigra meningkat 4 persen. Terios juga masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2 persen. Selain itu, Daihatsu terus memperluas jajaran kendaraan elektrifikasinya melalui Rocky Hybrid yang mulai mendapat sambutan baik sejak dipasarkan di Indonesia.

Sepanjang Juni 2026, Gran Max Series mencatat penjualan 6.694 unit atau menyumbang sekitar 53 persen dari total penjualan ritel Daihatsu. Angka tersebut terdiri atas Gran Max Pick Up sebanyak 4.338 unit dan Gran Max Mini Bus sebanyak 2.356 unit, memperkuat posisi Gran Max sebagai salah satu kendaraan niaga favorit di pasar Indonesia.