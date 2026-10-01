Perlu Tahu sebelum Beli Mobil Bekas: Jangan Tegiur Kilometer Rendah, Kondisi Perlu Dicek Menyeluruh

JawaPos.com - Angka odometer kerap menjadi salah satu pertimbangan utama ketika seseorang mencari mobil bekas.

Mindset tersebut jelas perlu diubah. Karena, pada kenyataannya, kilometer rendah belum tentu menunjukkan kendaraan berada dalam kondisi terbaik.

Usia kendaraan, pola penggunaan, riwayat perawatan, hingga kondisi komponen perlu ikut diperiksa sebelum transaksi dilakukan. "Angka odometer hanya salah satu informasi,” ujar CEO Garasi.id Ardy Alam.

Menurutnya, mobil yang jarang digunakan belum tentu lebih terawat dibandingkan kendaraan dengan kilometer lebih tinggi. “Setiap unit bisa memiliki kondisi aktual yang berbeda,” katanya.

Sebagai contoh, sebuah mobil dengan jarak tempuh 60 ribu kilometer bisa saja lebih sering digunakan dalam perjalanan pendek dan menghadapi kemacetan. Sedangkan, mobil lain dengan odometer 100 ribu kilometer mungkin lebih banyak digunakan untuk perjalanan jauh dengan perawatan rutin.

Pola penggunaan tersebut dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap kondisi sejumlah komponen. Mesin, transmisi, rem, kaki-kaki, ban, sistem kelistrikan, hingga interior memiliki tingkat keausan yang tidak selalu tercermin dari angka yang terpampang di odometer.

Karena itu, calon pembeli sebaiknya tidak langsung menganggap mobil dengan kilometer paling rendah sebagai best choice.