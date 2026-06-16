Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.23 WIB

Wajib Tahu, Ini Kesalahan Terbesar Ortu saat Membelikan Laptop untuk Kebutuhan Belajar Anaknya

Ilustrasi berbagai laptop yang tersedia di pasar. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Banyak orang tua masih membeli laptop untuk anak berdasarkan jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, atau kuliah.

Padahal, menurut tech reviewer dari Jagat Review, Dedy Irvan, cara tersebut justru menjadi kesalahan terbesar yang sering berujung pada pemborosan atau bahkan membuat orang tua harus membeli laptop dua kali.

Menurut Dedy, kebutuhan laptop tidak ditentukan oleh usia maupun tingkat pendidikan, melainkan oleh aplikasi dan pekerjaan yang dijalankan di perangkat tersebut.

"Kesalahan paling besar itu adalah menentukan kebutuhan berdasarkan jenjang sekolah. Karena menentukan kebutuhan itu tergantung aplikasi apa yang dipakai dan se-intense apa penggunaannya," kata Dedy kepada JawaPos.com.

Pernyataan tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa siswa SD misalnya, selalu membutuhkan laptop murah, sementara mahasiswa pasti memerlukan laptop mahal. Padahal kondisinya bisa sangat bergantung pada kebutuhannya.

Laptop untuk Anak SD Bisa Lebih Mahal dari Mahasiswa

Dedy menjelaskan, dalam praktiknya kebutuhan komputasi tidak selalu sejalan dengan usia pengguna. Seorang mahasiswa jurusan manajemen misalnya, bisa saja hanya membutuhkan laptop untuk mengolah data, membuat tabel, presentasi, dan menjalankan aplikasi perkantoran.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Ortu Harus Tahu: Anak di Bawah 7 Tahun Bisa Daftar Masuk SD, Ini Syarat-Syaratnya - Image
Pendidikan

Ortu Harus Tahu: Anak di Bawah 7 Tahun Bisa Daftar Masuk SD, Ini Syarat-Syaratnya

Sabtu, 23 Mei 2026 | 05.35 WIB

Dubes Rusia untuk RI Sabut Pihaknya Terbuka jika Indonesia Ingin Beli Minyak dari Negaranya - Image
Internasional

Dubes Rusia untuk RI Sabut Pihaknya Terbuka jika Indonesia Ingin Beli Minyak dari Negaranya

Rabu, 1 April 2026 | 06.25 WIB

Spesifikasi Laptop Infinix Xbook 15 yang Dianggap Cocok untuk Work From Anywhere - Image
Gadget

Spesifikasi Laptop Infinix Xbook 15 yang Dianggap Cocok untuk Work From Anywhere

Senin, 8 Juni 2026 | 23.37 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore