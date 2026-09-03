Jangan Asal Nego, Ini Cara Gunakan Hasil Inspeksi untuk Beli Mobil Bekas

Ilustrasi jual beli mobil.
JawaPos.com - Negosiasi menjadi salah satu tahap paling menentukan ketika membeli mobil bekas. Namun, menawar harga hanya dengan alasan “kemahalan” sering kali tidak cukup kuat.
Agar negosiasi lebih rasional, calon pembeli dapat menggunakan hasil inspeksi mobil bekas sebagai dasar. Laporan pemeriksaan membantu menunjukkan kondisi kendaraan sekaligus potensi biaya yang harus dikeluarkan setelah mobil dibeli.
Inspeksi sebelum pembelian atau pre-purchase inspection dapat membantu menemukan masalah mekanis, kondisi bodi, interior hingga potensi kerusakan yang tidak terlihat secara kasatmata.
Harga mobil bekas tidak hanya ditentukan tahun dan jarak tempuh. Kondisi mesin, transmisi, kaki-kaki, ban, rem, riwayat perawatan, hingga kondisi bodi turut memengaruhi nilai kendaraan.
Karena itu, dua mobil dengan tipe, tahun, dan kilometer yang sama belum tentu memiliki harga wajar yang sama. Hasil inspeksi dapat menunjukkan komponen yang masih baik, membutuhkan perhatian, atau harus segera diperbaiki.
Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar menentukan besaran penawaran.
1. Baca Seluruh Laporan Inspeksi
Jangan langsung menawar setelah menemukan satu masalah. Baca seluruh laporan dan kelompokkan temuan menjadi:
Cara ini membuat negosiasi lebih objektif dan tidak terkesan mencari-cari alasan untuk menurunkan harga.
Ban aus atau kampas rem menipis tidak selalu berarti mobil mengalami kerusakan serius. Namun, keduanya tetap bisa menjadi pertimbangan karena pembeli mungkin harus mengeluarkan biaya setelah transaksi.
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Jawa Pos
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