5 Hal Penting Lakukan Pre-Inspeksi Kendaraan Penting Sebelum Lakukan Perjalanan

JawaPos.com - Pre-inspeksi merupakan pemeriksaan singkat yang dilakukan sebelum kendaraan digunakan. Proses ini biasanya hanya memerlukan waktu sekitar lima menit, tetapi mampu membantu pengendara memastikan bahwa kendaraan berada dalam kondisi aman dan siap digunakan.

Dalam dunia otomotif, kebiasaan ini dianggap sebagai bagian penting dari budaya keselamatan berkendara.

Mencegah Kerusakan Mendadak di Jalan Banyak masalah kendaraan sebenarnya bisa terdeteksi lebih awal jika pengendara melakukan pemeriksaan sederhana sebelum berangkat.

Misalnya, ban yang mulai kempis, cairan radiator yang berkurang, atau lampu yang tidak berfungsi. Masalah kecil seperti ini sering terlihat sepele, namun dapat menjadi penyebab gangguan serius di tengah perjalanan jika tidak segera ditangani.

Dengan melakukan pemeriksaan awal, pengendara dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat, sehingga kerusakan besar dapat dihindari.

Meningkatkan Keselamatan Berkendara Keselamatan adalah faktor paling penting dalam berkendara. Pre-inspeksi membantu memastikan bahwa komponen vital kendaraan bekerja dengan baik, terutama yang berkaitan langsung dengan keamanan.

Berikut adalah 5 menit pre-inspeksi yang perlu dilakukan sebelum berkendara agar perjalanan lebih aman, nyaman, dan bebas masalah.

1. Periksa Kondisi Ban Kendaraan Ban merupakan komponen vital yang langsung bersentuhan dengan jalan. Maka pemeriksaan ban harus menjadi langkah pertama dalam pre-inspeksi kendaraan.

Hal yang perlu dicek meliputi : tekanan angin ban, kondisi permukaan ban (retak atau aus), kedalaman alur ban dan pastikan tidak ada benda tajam yang menempel misalnya seperti paku.

Ban dengan tekanan yang tepat tidak hanya membuat kendaraan lebih stabil, tetapi juga membantu menghemat bahan bakar dan meningkatkan kenyamanan berkendara.

2. Cek Lampu Kendaraan dan Lampu Sein Lampu kendaraan memiliki peran penting dalam keselamatan, terutama saat berkendara di malam hari atau kondisi cuaca buruk.

Pastikan semua lampu berfungsi dengan baik, termasuk lampu utama, lampu rem, lampu sein dan lampu hazard.

Lampu yang berfungsi normal membantu memberi sinyal kepada pengendara lain sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan.

3. Periksa Cairan Penting Kendaraan Ada beberapa cairan yang perlu diperiksa sebelum berkendara antara lain oli mesin, air radiator, cairan rem, air wiper.