Produksi Toyota Veloz Hybrid hingga Akhir Agustus 2026 Tembus 15.737 Unit

Mobil Toyota Veloz Hybrid melintasi jalanan di Yogyakarta. (TAM)
JawaPos.com - PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) membeberkan produksi mobil Toyota Veloz Hybrid (HEV) hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai sebanyak 15.737 unit.
"Untuk Veloz HEV, dari awal produksi hingga akhir bulan Agustus, kami sudah memproduksi sebanyak 15,737 unit. Untuk proyeksi produksi Toyota Indonesia ke depan tentunya kami berharap bisa terus bertumbuh," kata Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya di Jakarta, Selasa.
Nyoman menyampaikan kapasitas produksi model itu di TMMIN tergantung pada permintaan konsumen.
"Kami selalu berusaha menyesuaikan kemampuan produksi dengan kebutuhan pelanggan," tambahnya.
Terkait dengan ekspor, Nyoman mengaku pihaknya belum ingin melakukan hal tersebut karena ingin fokus memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Meski demikian, dia tidak menampik akan adanya kesempatan yang terbuka dalam melihat peluang ekspor, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, serta permintaan di masing-masing pasar.
Saat ini, produksi HEV battery pun masih difokuskan di Plant 2 TMMIN. Namun, ia menyebut guna memenuhi kebutuhan produksi, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas, salah satunya melalui studi pengembangan HEV Battery Production Line di Plant 1.
Terkait model baru dari Toyota, Nyoman belum ingin membeberkan rencana perusahaan.
"Selama terdapat kebutuhan dan permintaan dari pelanggan, kami akan terus melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan model baru. Kami akan terus menyesuaikan produk yang kami hadirkan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, ucap Nyoman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022