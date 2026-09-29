Produksi Toyota Veloz Hybrid hingga Akhir Agustus 2026 Tembus 15.737 Unit

JawaPos.com - PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) membeberkan produksi mobil Toyota Veloz Hybrid (HEV) hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai sebanyak 15.737 unit.

"Untuk Veloz HEV, dari awal produksi hingga akhir bulan Agustus, kami sudah memproduksi sebanyak 15,737 unit. Untuk proyeksi produksi Toyota Indonesia ke depan tentunya kami berharap bisa terus bertumbuh," kata Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya di Jakarta, Selasa.

Nyoman menyampaikan kapasitas produksi model itu di TMMIN tergantung pada permintaan konsumen.

"Kami selalu berusaha menyesuaikan kemampuan produksi dengan kebutuhan pelanggan," tambahnya.

Terkait dengan ekspor, Nyoman mengaku pihaknya belum ingin melakukan hal tersebut karena ingin fokus memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Meski demikian, dia tidak menampik akan adanya kesempatan yang terbuka dalam melihat peluang ekspor, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, serta permintaan di masing-masing pasar.

Saat ini, produksi HEV battery pun masih difokuskan di Plant 2 TMMIN. Namun, ia menyebut guna memenuhi kebutuhan produksi, pihaknya akan melakukan peningkatan kapasitas, salah satunya melalui studi pengembangan HEV Battery Production Line di Plant 1.

Terkait model baru dari Toyota, Nyoman belum ingin membeberkan rencana perusahaan.