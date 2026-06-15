Harga Beda Tipis, Adu Teknologi Toyota Veloz Hybrid vs BYD M6 DM-i

Dua mobil hybrid pilihan konsumen dengan teknologi berbeda. (AIGPT)
JawaPos.com - Persaingan mobil keluarga di Indonesia memasuki babak baru. Jika selama ini segmen Low MPV didominasi mesin bensin konvensional, kini konsumen dihadapkan pada dua pendekatan teknologi yang berbeda: Toyota Veloz Hybrid dengan sistem full hybrid dan BYD M6 DM-i yang mengusung teknologi plug-in hybrid (PHEV).
Menariknya, kedua model ini hadir dengan rentang harga yang saling beririsan, membuat persaingan tidak lagi sekadar soal merek, melainkan juga soal teknologi, efisiensi, dan masa depan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
Perbedaan paling mendasar antara Toyota Veloz Hybrid dan BYD M6 DM-i terletak pada sistem penggeraknya.
Toyota Veloz Hybrid menggunakan teknologi full hybrid yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa perlu pengisian daya eksternal.
Pengguna cukup mengisi bensin seperti mobil biasa, sementara baterai akan terisi melalui regenerasi energi saat berkendara.
Pendekatan ini menjadi keunggulan utama Toyota karena menawarkan kemudahan penggunaan. Konsumen tidak perlu memikirkan infrastruktur pengisian daya maupun kebiasaan charging harian.
Di sisi lain, BYD M6 DM-i hadir dengan teknologi Dual Mode Plug-in Hybrid (PHEV). Sistem ini memungkinkan mobil berjalan menggunakan tenaga listrik dalam kondisi tertentu dan baterainya dapat diisi ulang melalui charger eksternal.
Karakter penggeraknya lebih menyerupai mobil listrik karena motor listrik menjadi sumber tenaga utama, sementara mesin bensin berfungsi sebagai pendukung atau generator.
Dari sisi teknologi, BYD menawarkan pendekatan yang lebih maju karena menjadi jembatan antara mobil hybrid dan mobil listrik murni.
Namun, keunggulan tersebut juga menuntut pengguna untuk lebih disiplin melakukan pengisian daya agar efisiensi maksimal dapat tercapai.
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