Lakukan 6 Hal Ini agar Perjalanan Darat Jarak Jauh Lebih Fun

JawaPos.com - Perjalanan melalui jalur darat selama berjam-jam seringkali terasa membosankan dan melelahkan bagi sebagian orang.

Hal ini berbeda dengan kenangan masa kecil, karena mungkin saja kali ini kita sudah menjadi pihak yang harus menyetir membawa kendaraan.

Namun kebosanan itu tidak perlu dikhawatirkan, karena mengutip siaran Real Simple pada Minggu (27/9), ada beberapa cara yang dapat dilakukan selama perjalanan sehingga suasana jadi lebih menyenangkan.

Periksa mesin sebelum bepergian Sebelum berpergian, pastikan kendaraan yang akan ditumpangi tidak memiliki masalah mesin atau kerusakan yang dapat menghambat perjalanan.

Pastikan ban dipompa sesuai spesifikasi pabrikan dan periksa kerusakan atau keausan tapak yang tidak merata. Dan jangan lupa untuk memeriksa wiper kaca depan dan level cairan, termasuk oli dan pendingin.