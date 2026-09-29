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Selasa, 29 September 2026 | 23.10 WIB

Lakukan 6 Hal Ini agar Perjalanan Darat Jarak Jauh Lebih Fun

Ilustrasi perjalanan darat jarak jauh beraama keluarga. (Envato: mstandret) - Image

Ilustrasi perjalanan darat jarak jauh beraama keluarga. (Envato: mstandret)

JawaPos.com - Perjalanan melalui jalur darat selama berjam-jam seringkali terasa membosankan dan melelahkan bagi sebagian orang.

Hal ini berbeda dengan kenangan masa kecil, karena mungkin saja kali ini kita sudah menjadi pihak yang harus menyetir membawa kendaraan.

Namun kebosanan itu tidak perlu dikhawatirkan, karena mengutip siaran Real Simple pada Minggu (27/9), ada beberapa cara yang dapat dilakukan selama perjalanan sehingga suasana jadi lebih menyenangkan.

Periksa mesin sebelum bepergian

Sebelum berpergian, pastikan kendaraan yang akan ditumpangi tidak memiliki masalah mesin atau kerusakan yang dapat menghambat perjalanan.

Pastikan ban dipompa sesuai spesifikasi pabrikan dan periksa kerusakan atau keausan tapak yang tidak merata. Dan jangan lupa untuk memeriksa wiper kaca depan dan level cairan, termasuk oli dan pendingin.

Hindari waktu macet

Hindari menjadwalkan aktivitas di hari-hari perjalanan yang penuh dengan kemacetan. Terjebak dalam kemacetan sudah cukup membuat stres, apalagi jika harus mengubah reservasi saat mengemudi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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