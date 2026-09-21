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Abdul Rahman
Senin, 21 September 2026 | 17.40 WIB

Jennifer Coppen Menikmati Tinggal Terpisah dari Justin Hubner

Jennifer Coppen. Sumber Foto: Instagram @hiantjen - Image

Jennifer Coppen. Sumber Foto: Instagram @hiantjen

JawaPos.com - Jennifer Coppen dan Justin Hubner harus menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh atau long distance marriage (LDM) setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Kesibukan Justin sebagai pemain sepak bola di Eropa membuat keduanya tidak bisa selalu berada di tempat yang sama.

Meski harus berpisah jarak dengan sang suami, Jennifer Coppen ternyata tidak sepenuhnya merasa keberatan. Perempuan 25 tahun itu justru mengaku menikmati tinggal terpisah dari sang suami karena dirinya memang tidak terbiasa harus bersama pasangan setiap hari.

"Aku malah suka. Karena aku tipe orang yang malah nggak suka kalau tiap hari bareng terus," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).

Bagi Jennifer, jarak dalam hubungan justru dapat memberikan ruang bagi dirinya dan Justin untuk menjalani kesibukan masing-masing. Ia menilai, kondisi tersebut juga bisa mengurangi potensi konflik yang muncul ketika tekanan pekerjaan terbawa ke dalam rumah.

Menurut Jennifer, ketika pasangan sama-sama memiliki aktivitas yang padat, tingkat stres dari pekerjaan bisa meningkat dan terkadang dapat memengaruhi suasana dalam rumah tangga ketika tinggal bersama setiap hari.

"Misalnya kita stres di pekerjaan nih, pulang malah jadi berantem (sama pasangan kalau tiap hari tinggal satu rumah), karena stres dari pekerjaan kita bawa ke rumah," katanya.

Sisi positif lainnya ketika tidak selalu bersama, menurut Jennifer, ada perasaan kangen terhadap Justin Hubner. Perasaan itu justru membuat rasa cinta terus terpupuk dengan baik.

Jennifer Coppen Sebut LDM Bikin Kembali Merasakan Masa Pacaran

Alih-alih melihat jarak sebagai hambatan, Jennifer justru menganggap LDM memberikan kesempatan bagi dirinya dan Justin untuk kembali merasakan sensasi saat masih berpacaran.

Pertemuan yang tidak berlangsung setiap hari membuat keduanya memiliki waktu untuk saling merindukan. Karena itu, ketika akhirnya bertemu, momen tersebut terasa lebih spesial bagi mereka.

Editor: Abdul Rahman
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