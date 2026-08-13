Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.38 WIB

7 Motor yang Nyaman Dipakai Touring, dari Yamaha NMAX hingga Honda PCX

Yamaha NMax Turbo memiliki berbagai fitur untuk mendukung perjalanan jarak jauh. (Dok/JawaPos.com) - Image

Yamaha NMax Turbo memiliki berbagai fitur untuk mendukung perjalanan jarak jauh. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memilih motor untuk perjalanan jauh tidak cukup hanya melihat kapasitas mesin atau desain yang terlihat gagah.

Kenyamanan posisi berkendara, suspensi, kapasitas tangki, performa mesin, hingga fitur keselamatan juga perlu diperhatikan agar perjalanan touring tidak cepat membuat kamu lelah.

Di Indonesia, pilihan motor yang bisa digunakan untuk jalan jauh cukup beragam. Mulai dari skutik yang menawarkan kepraktisan hingga motor adventure dan sport touring yang dirancang untuk melibas perjalanan lintas kota.

Berikut 7 motor yang bisa Anda pertimbangkan untuk touring!

1. Yamaha NMAX Turbo, Skutik Nyaman untuk Touring Keluar Kota

Yamaha NMAX Turbo menjadi salah satu pilihan menarik jika kamu menginginkan motor matic untuk perjalanan jauh. Motor ini menggunakan mesin 155 cc dengan teknologi VVA dan YECVT, menghasilkan tenaga maksimal 15,1 PS dan torsi 14,2 Nm.

Kapasitas tangkinya mencapai 7,1 liter. NMAX Turbo juga memiliki mode berkendara S Mode yang dirancang untuk kebutuhan Sport Touring, serta dual-channel ABS dan traction control untuk menunjang perjalanan.

2. Honda PCX160, Pilihan Matic yang Mengutamakan Kenyamanan

Jika kamu lebih mengutamakan posisi berkendara santai, Honda PCX160 bisa masuk daftar pilihan. Skutik ini menawarkan desain bodi yang besar dengan posisi duduk yang mendukung perjalanan jarak jauh.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
5 Motor Paling Hemat Bensin, dari Honda BeAT hingga Yamaha Mio - Image
Otomotif

5 Motor Paling Hemat Bensin, dari Honda BeAT hingga Yamaha Mio

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.06 WIB

Mau Pindah Domisili atau Balik Nama Motor? Simak Cara Cabut Berkas yang Benar - Image
Surabaya Raya

Mau Pindah Domisili atau Balik Nama Motor? Simak Cara Cabut Berkas yang Benar

Senin, 8 Juni 2026 | 06.16 WIB

Wapres Gibran Laporkan LHKPN Senilai Rp 27,9 Miliar, Hartanya Didominasi Properti, punya Motor Jadul Tahun 1974 - Image
Politik

Wapres Gibran Laporkan LHKPN Senilai Rp 27,9 Miliar, Hartanya Didominasi Properti, punya Motor Jadul Tahun 1974

Selasa, 7 April 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore