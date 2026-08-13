7 Motor yang Nyaman Dipakai Touring, dari Yamaha NMAX hingga Honda PCX

JawaPos.com - Memilih motor untuk perjalanan jauh tidak cukup hanya melihat kapasitas mesin atau desain yang terlihat gagah.

Kenyamanan posisi berkendara, suspensi, kapasitas tangki, performa mesin, hingga fitur keselamatan juga perlu diperhatikan agar perjalanan touring tidak cepat membuat kamu lelah.

Di Indonesia, pilihan motor yang bisa digunakan untuk jalan jauh cukup beragam. Mulai dari skutik yang menawarkan kepraktisan hingga motor adventure dan sport touring yang dirancang untuk melibas perjalanan lintas kota.

Berikut 7 motor yang bisa Anda pertimbangkan untuk touring!

1. Yamaha NMAX Turbo, Skutik Nyaman untuk Touring Keluar Kota Yamaha NMAX Turbo menjadi salah satu pilihan menarik jika kamu menginginkan motor matic untuk perjalanan jauh. Motor ini menggunakan mesin 155 cc dengan teknologi VVA dan YECVT, menghasilkan tenaga maksimal 15,1 PS dan torsi 14,2 Nm.

Kapasitas tangkinya mencapai 7,1 liter. NMAX Turbo juga memiliki mode berkendara S Mode yang dirancang untuk kebutuhan Sport Touring, serta dual-channel ABS dan traction control untuk menunjang perjalanan.