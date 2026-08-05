Menurut Psikologi, 7 Tanda Ini Menunjukkan Anda Lebih Cocok Bekerja Jarak Jauh

seseorang yang cocok dengan kerja jarak jauh. (Magnific)

JawaPos.com - Selama bertahun-tahun, bekerja di kantor dianggap sebagai standar utama dalam dunia profesional. Namun, perubahan cara kerja setelah pandemi menunjukkan bahwa tidak semua orang berkembang dalam lingkungan kantor. Sebagian orang justru menjadi lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih sehat secara mental ketika bekerja dari rumah atau lokasi yang mereka pilih sendiri.



Psikologi modern menjelaskan bahwa produktivitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau pengalaman, tetapi juga oleh kesesuaian antara kepribadian dengan lingkungan kerja. Konsep ini dikenal sebagai person-environment fit, yaitu tingkat kecocokan antara karakter individu dengan lingkungan tempat mereka bekerja.



Jika lingkungan kerja tidak sesuai, seseorang bisa merasa lelah, kehilangan motivasi, bahkan mengalami stres berkepanjangan meskipun pekerjaannya sebenarnya disukai.



Lalu bagaimana mengetahui apakah Anda sebenarnya lebih cocok bekerja secara remote?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (5/8), terdapat tujuh tanda yang sering dijelaskan dalam berbagai penelitian psikologi.



1. Anda Cepat Lelah dengan Interaksi Sosial yang Terus-Menerus



Bekerja di kantor berarti berinteraksi dengan banyak orang setiap hari. Mulai dari rapat, diskusi spontan, makan siang bersama, hingga percakapan kecil yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pekerjaan.



Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut terasa menyenangkan. Namun bagi yang lain, interaksi tanpa henti justru menguras energi.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai kebutuhan akan waktu pemulihan sosial. Orang yang memiliki kecenderungan introvert bukan berarti anti-sosial, tetapi mereka membutuhkan waktu sendiri agar energi mental kembali pulih.



Jika setiap pulang kerja Anda merasa sangat kelelahan bukan karena beban pekerjaan, melainkan karena harus terus berbicara dengan banyak orang, bisa jadi lingkungan kerja kantor bukan pilihan terbaik bagi Anda.



Dalam sistem kerja jarak jauh, interaksi biasanya lebih terstruktur sehingga seseorang memiliki ruang untuk mengatur energinya sendiri.



2. Anda Sulit Berkonsentrasi di Lingkungan yang Ramai



Kantor modern sering kali menggunakan konsep open office. Tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi, tetapi bagi sebagian orang justru menjadi sumber gangguan.



Suara telepon, percakapan rekan kerja, notifikasi, hingga orang yang lalu-lalang dapat mengganggu fokus.



Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak membutuhkan waktu untuk kembali fokus setelah terdistraksi. Gangguan kecil yang terjadi berulang kali dapat menurunkan produktivitas secara signifikan.



Jika Anda merasa mampu menyelesaikan pekerjaan jauh lebih cepat ketika berada di rumah atau di ruangan yang tenang, kemungkinan besar Anda membutuhkan lingkungan kerja dengan tingkat distraksi yang rendah.



3. Anda Lebih Produktif Ketika Mengatur Jadwal Sendiri



Tidak semua orang memiliki ritme biologis yang sama.



Ada yang sangat produktif sejak pukul tujuh pagi, sementara yang lain baru mencapai performa terbaik menjelang siang atau malam hari.



Psikologi mengenal konsep chronotype, yaitu kecenderungan alami seseorang terhadap waktu paling optimal untuk bekerja.



Di kantor, jadwal biasanya sudah ditentukan.



Sebaliknya, pekerjaan remote sering memberikan fleksibilitas sehingga seseorang dapat menyesuaikan jam kerja dengan waktu ketika otaknya bekerja paling maksimal.



Jika Anda selalu merasa lebih fokus ketika memiliki kebebasan mengatur jadwal sendiri, itu merupakan tanda bahwa sistem kerja fleksibel lebih sesuai dengan karakter Anda.



4. Anda Tidak Menyukai Pengawasan yang Berlebihan



Sebagian orang membutuhkan arahan terus-menerus.



Namun ada juga individu yang justru berkembang ketika diberikan kepercayaan penuh.



Menurut teori Self-Determination, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Ketika seseorang merasa terus diawasi, motivasi intrinsiknya dapat menurun.



Jika Anda merasa mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa harus sering diperiksa atasan dan lebih nyaman dinilai berdasarkan hasil daripada kehadiran fisik, sistem kerja remote mungkin lebih cocok.



Lingkungan kerja yang memberikan kepercayaan sering kali meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus kepuasan kerja.



5. Perjalanan ke Kantor Lebih Melelahkan daripada Pekerjaannya



Banyak orang menganggap perjalanan menuju kantor sebagai hal biasa.



Namun secara psikologis, perjalanan panjang setiap hari dapat meningkatkan tingkat stres.



Kemacetan, transportasi yang padat, serta waktu tempuh yang lama mengurangi energi bahkan sebelum pekerjaan dimulai.



Beberapa penelitian menemukan bahwa waktu perjalanan yang terlalu panjang berkaitan dengan penurunan kepuasan hidup dan meningkatnya kelelahan emosional.



Jika Anda merasa jauh lebih segar ketika bekerja dari rumah dibanding setelah menempuh perjalanan berjam-jam, mungkin masalah utamanya bukan pekerjaannya, melainkan lingkungan kerjanya.



6. Anda Menyukai Penilaian Berdasarkan Hasil, Bukan Kehadiran



Masih banyak budaya kerja yang menilai karyawan berdasarkan berapa lama mereka berada di kantor.



Padahal psikologi organisasi menunjukkan bahwa produktivitas tidak selalu sejalan dengan lamanya waktu bekerja.



Sebagian orang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam empat jam dengan kualitas tinggi, sementara yang lain membutuhkan waktu jauh lebih lama.



Sistem kerja remote biasanya lebih berorientasi pada hasil.



Selama target tercapai, lokasi bekerja menjadi tidak terlalu penting.



Jika Anda merasa lebih termotivasi ketika dihargai atas kualitas pekerjaan daripada sekadar hadir di meja kerja, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda cocok dengan budaya kerja berbasis output.



7. Anda Merasa Lebih Bahagia dan Lebih Produktif Saat Pernah Bekerja dari Rumah



Tanda terakhir mungkin yang paling jelas.



Cobalah mengingat pengalaman ketika Anda pernah bekerja dari rumah, dari kafe, atau dari lokasi lain.



Apakah pekerjaan selesai lebih cepat?



Apakah tingkat stres menurun?



Apakah Anda memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga, olahraga, atau istirahat?



Psikologi positif menekankan bahwa kesejahteraan seseorang sangat dipengaruhi oleh rasa memiliki kendali atas hidupnya.



Jika pengalaman bekerja secara remote membuat Anda merasa lebih seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, kemungkinan besar sistem tersebut memang lebih sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda.



Apakah Semua Orang Cocok Kerja Remote?



Jawabannya adalah tidak.



Sebagian orang justru merasa lebih bersemangat ketika bekerja di kantor. Mereka menikmati diskusi langsung, kolaborasi spontan, dan suasana sosial yang hidup.



Yang terpenting bukanlah memilih sistem kerja yang sedang populer, melainkan memahami kondisi yang membuat diri Anda mampu berkembang secara optimal.



Tidak ada lingkungan kerja yang sempurna untuk semua orang.



Ada yang berkembang di kantor, ada yang lebih produktif bekerja dari rumah, dan ada pula yang paling cocok dengan sistem hybrid yang menggabungkan keduanya.



Kesimpulan



Merasa tidak nyaman di kantor bukan berarti Anda malas atau tidak profesional. Bisa jadi, lingkungan kerja tersebut memang tidak sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda.



Jika Anda sering merasa kelelahan karena interaksi sosial, sulit fokus di ruang kerja yang ramai, lebih produktif ketika mengatur jadwal sendiri, tidak menyukai pengawasan berlebihan, terbebani oleh perjalanan ke kantor, lebih menghargai penilaian berbasis hasil, dan merasa jauh lebih bahagia ketika bekerja dari rumah, ada kemungkinan Anda memang lebih cocok menjalani sistem kerja jarak jauh.



