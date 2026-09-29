Mitsubishi Fuso Periksa 111 Ribu Canter Euro4 Servis Gratis di Dealer, Simak Caranya

Layanan Mitsubishi yang bisa membuat nyaman konsumen zero down time. (KTB)
JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, memulai Field Fix Campaign untuk Mitsubishi Fuso Canter Euro4.
Program yang dimulai sejak 24 September 2026 tersebut mencakup kendaraan yang diproduksi pada 1 April 2022 hingga 30 Mei 2026.
Secara keseluruhan, terdapat 111.195 unit Mitsubishi Fuso Canter Euro4 yang masuk dalam cakupan program pemeriksaan dan perbaikan tersebut.
Langkah ini dilakukan KTB setelah ditemukan potensi penurunan kinerja pada komponen brake light switch atau sakelar lampu rem.
Meski demikian, KTB menegaskan bahwa temuan tersebut tidak memengaruhi kinerja sistem pengereman kendaraan.
Pemeriksaan dan penggantian komponen dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan fungsi lampu rem tetap bekerja secara optimal.
Field Fix Campaign berawal dari pemantauan kualitas yang dilakukan secara berkala oleh KTB bersama Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC).
Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan potensi penurunan kinerja pada kontak internal brake light switch setelah kendaraan digunakan dalam periode tertentu.
Dalam kondisi tersebut, lampu rem berpotensi tidak berfungsi secara optimal.
Selain itu, kendaraan akan memberikan indikasi melalui lampu peringatan pada panel instrumen sehingga pengemudi dapat mengetahui adanya kondisi tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022