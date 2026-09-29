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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 29 September 2026 | 19.20 WIB

Mitsubishi Fuso Periksa 111 Ribu Canter Euro4 Servis Gratis di Dealer, Simak Caranya

Layanan Mitsubishi yang bisa membuat nyaman konsumen zero down time. (KTB) - Image

Layanan Mitsubishi yang bisa membuat nyaman konsumen zero down time. (KTB)

JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia, memulai Field Fix Campaign untuk Mitsubishi Fuso Canter Euro4.

Program yang dimulai sejak 24 September 2026 tersebut mencakup kendaraan yang diproduksi pada 1 April 2022 hingga 30 Mei 2026.

Secara keseluruhan, terdapat 111.195 unit Mitsubishi Fuso Canter Euro4 yang masuk dalam cakupan program pemeriksaan dan perbaikan tersebut.

Langkah ini dilakukan KTB setelah ditemukan potensi penurunan kinerja pada komponen brake light switch atau sakelar lampu rem.

Meski demikian, KTB menegaskan bahwa temuan tersebut tidak memengaruhi kinerja sistem pengereman kendaraan.

Pemeriksaan dan penggantian komponen dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan fungsi lampu rem tetap bekerja secara optimal.

Apa Masalah pada Mitsubishi Fuso Canter Euro4?

Field Fix Campaign berawal dari pemantauan kualitas yang dilakukan secara berkala oleh KTB bersama Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC).

Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan potensi penurunan kinerja pada kontak internal brake light switch setelah kendaraan digunakan dalam periode tertentu.

Dalam kondisi tersebut, lampu rem berpotensi tidak berfungsi secara optimal.

Selain itu, kendaraan akan memberikan indikasi melalui lampu peringatan pada panel instrumen sehingga pengemudi dapat mengetahui adanya kondisi tersebut.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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