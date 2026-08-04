Mitsubishi Fuso Tancap Gas! Truk Listrik eCanter Laris, Resmi Perkuat Armada Logistik Nasional

JawaPos.com – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) semakin serius mempercepat adopsi kendaraan niaga listrik di Indonesia. Dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, distributor resmi Mitsubishi Fuso tersebut menyerahkan unit truk listrik Fuso eCanter kepada PT Fastana Logistik Indonesia (FLI) sebagai bagian dari pengembangan ekosistem logistik rendah emisi di Tanah Air.

Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Mitsubishi Fuso dalam mendukung target pemerintah menuju sistem transportasi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan melalui penggunaan kendaraan niaga bebas emisi.

Meningkatnya kebutuhan distribusi di kawasan perkotaan mendorong perusahaan logistik mulai beralih ke armada listrik. Selain menekan emisi karbon, kendaraan listrik dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional untuk rute distribusi yang terjadwal.

Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Aji Jaya, mengatakan Mitsubishi Fuso telah menjadi pionir truk listrik di Indonesia sejak menghadirkan eCanter pada 2024. Tidak hanya menghadirkan produk, perusahaan juga membangun ekosistem pendukung agar operasional kendaraan listrik berjalan optimal.

"Fuso eCanter menjadi pelopor truk listrik pertama di Indonesia sejak tahun 2024. Sejak itu, KTB memastikan ekosistem yang mendukung operasional mulai dari kesiapan EV Mobile Charger hingga layanan purna jual agar konsumen merasa tenang dalam mengoperasikan kendaraan listrik," ujarnya.

Spesifikasi Mitsubishi Fuso eCanter Fuso eCanter yang diserahkan kepada PT Fastana Logistik Indonesia menggunakan baterai berkapasitas 83 kWh (Medium Battery Pack) yang mampu menempuh jarak hingga 140 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Truk listrik ini memiliki Gross Vehicle Weight (GVW) 6 ton, wheelbase sepanjang 3,4 meter, serta menghasilkan torsi maksimum 430 Nm, sehingga cocok digunakan untuk distribusi barang di area perkotaan dengan kapasitas muatan besar.

Selain itu, desain sasis datar mempermudah proses pemasangan berbagai jenis karoseri sesuai kebutuhan operasional perusahaan logistik.