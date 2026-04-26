Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 26 April 2026 | 14.07 WIB

Perkuat Layanan di Timur Indonesia, Mitsubishi Fuso Resmikan Service Center di Kolaka

Fuso Service Center Kolaka mengusung konsep Zero Down Time. (dok.KTB)

JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) bersama PT Bosowa Berlian Motor meresmikan Fuso Service Center pertama di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 25 April 2026.

Fasilitas ini menjadi penguatan layanan purna jual Mitsubishi Fuso, khususnya untuk mendukung sektor pertambangan nikel dan perkebunan sawit yang berkembang pesat di wilayah tersebut.

Ini merupakan pengembangan dari diler 2S (Service dan Spare Part) dengan standar layanan yang lebih cepat, proaktif, dan dekat dengan konsumen.

Berlokasi di Kolaka, tepatnya di Jl. Pemuda No. 417, fasilitas ini berdiri di atas lahan 3.079 m² dengan luas bangunan 715 m².

Presiden Direktur KTB, Daisuke Okamoto, mengatakan Kolaka dipilih karena pertumbuhan industrinya tinggi, namun belum memiliki fasilitas resmi Mitsubishi Fuso.

“Dengan fasilitas ini, konsumen tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk servis. Perbaikan bisa dilakukan lebih cepat sehingga mengurangi downtime,” ujarnya.

Fokus Zero Down Time

Fuso Service Center Kolaka mengusung konsep Zero Down Time, yaitu memastikan kendaraan niaga tetap beroperasi optimal tanpa gangguan lama.

Fasilitas yang tersedia meliputi 3 stall servis dan 1 truck pit, kapasitas hingga 6 unit per hari, mobile Workshop Service (servis langsung ke lokasi), Mobile Delivery Genuine Parts (antar suku cadang), serta Mekanik on-site di area operasional pelanggan.

Layanan ini ditujukan untuk menjaga produktivitas bisnis konsumen tetap berjalan.

