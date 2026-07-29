Mitsubishi Fuso Luncurkan Canter Extra Long Bus di GIIAS 2026, Perkuat Layanan Purnajual

JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan Canter Extra Long Bus. Selain menghadirkan produk baru, Mitsubishi Fuso juga memperkuat layanan purnajual guna mendukung kebutuhan pelaku usaha yang mengutamakan keandalan armada dan efisiensi operasional.

Mengusung tema "Zero Down Time", Mitsubishi Fuso menegaskan fokusnya pada pengembangan kendaraan niaga sekaligus peningkatan layanan purnajual.

Presiden Direktur KTB, Daisuke Okamoto, mengatakan kebutuhan pelaku usaha kini tidak hanya berfokus pada spesifikasi kendaraan. Pelanggan juga mempertimbangkan biaya operasional, layanan purnajual, serta dukungan teknologi yang mampu menjaga produktivitas armada.

Canter Extra Long Bus Resmi Meluncur Salah satu sorotan utama di GIIAS 2026 adalah peluncuran Canter FE 84G BCL atau Canter Extra Long Bus. Model ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi penumpang, pariwisata, dan layanan travel.

Canter Extra Long Bus memiliki wheelbase 4,2 meter yang memungkinkan karoseri menghadirkan kabin lebih lega dengan kapasitas penumpang lebih banyak. Truk sasis bus ini juga dibekali mesin bertenaga 136 PS, radius putar yang lebih kecil untuk memudahkan manuver, serta suspensi yang dirancang meningkatkan kenyamanan penumpang.

Lima Kendaraan Dipamerkan Selain Canter Extra Long Bus, Mitsubishi Fuso juga menampilkan beberapa kendaraan niaga lainnya, seperti:

eCanter, truk listrik tanpa emisi.

Canter FE 84G untuk kebutuhan distribusi logistik.

Fighter X FM65F Tractor Head 4x2 untuk angkutan berat.

Fighter X FN61 FSL Logistic Package yang dirancang untuk mendukung operasional logistik. Deretan kendaraan tersebut menunjukkan berbagai solusi transportasi yang disiapkan Mitsubishi Fuso untuk sektor logistik, distribusi, hingga transportasi penumpang.

Perkuat Layanan Purnajual Tak hanya menghadirkan kendaraan baru, Mitsubishi Fuso juga mengumumkan sejumlah peningkatan layanan purnajual.

Perusahaan kini mengoperasikan 19 Bengkel 24 Jam Non-Stop di jalur logistik utama Indonesia. Layanan ini memungkinkan pelanggan melakukan perawatan atau perbaikan kendaraan kapan saja tanpa mengganggu aktivitas operasional.